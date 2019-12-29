Чем закончилась история про «утиль» пары служебных овчарок из Владикавказа

В пятницу, 27 декабря, «КП-Северный Кавказ» рассказала историю про пару служебных овчарок-старичков из Владикавказа. Джека и Эгиду, писали местные волонтеры, грозились усыпить через 2 дня, если не найдется хозяин. Собак, объяснял нам кинолог, списали 3-4 недели назад как «пенсионеров». И девать их некуда:

Через 2 дня во Владикавказе усыпят служебных собак, если за ними никто не придет 00:00 00:00

- Сами искали хозяев. Не можем найти. Но завтра-послезавтра приезжают обученные собаки с Ростова. Некуда их деть, - пожимал плечами сотрудник.

Люди бросили клич в социальных сетях

Новость про «утиль» четвероногих защитников получила бешеный отклик. Уже через пару часов с корреспондентом «КП» связались представители МВД Северной Осетии. И опровергли слова и кинолога, и волонтеров.

- О каком питомнике речь, какой службы? - спрашивала пресс-секретарь. - Служебные собаки МВД никогда не усыпляются и не пристраиваются посторонним людям. Забирает человек, который работал с ней. За много лет службы они становятся одной семьей. В полиции такого быть не может.

А позже нам написали, что новость совсем не соответствует действительности. И это могут подтвердить все: и общественники, и сотрудники правоохранительных органов. К тому моменту пост в Instagram волонтеры удалили. Хотя соответствующие Stories еще были видны.

- Никто их не хотел усыплять, до этого моя семья так же забирала с этой же кинологической службы собаку. И там не было никаких опасений на то, что если их не заберут, то усыпят, - рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» уроженец республики, а сегодня популярный амурский рэпер Денис Букулов. - Это, скорее всего, волонтёры придумали такой миф, чтобы их скорее забрали.

А тем временем мы получали сотни сообщений от желающих спасти овчарок. Писали из Тюмени, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана и даже Германии. Многие нашли автора (меня) в социальных сетях. Общались напрямую.

Эти мордочки никого не оставили равнодушными!

- Дайте контакты. Я их в Германию заберу. За мой счёт!

- Мы готовы забрать их в Москву. У нас частный дом, большой участок, огромный вольер. Мы - собачники со стажем. Дайте координаты. Дорогу и все, что нужно, оплатим.

Когда «Комсомолка» узнала, что собак забрали — постарались ответить каждому. Сегодня нам удалось связаться с новым хозяином умных красавцев. Руслан живет в Беслане. Узнал про ситуацию с усыплением из Instagram. Позвонил кинологу: Джека и Эгиду привезли сами сотрудники. Обученные всем командам хвостатые приятели живут теперь в его семье.

Служебных овчарок из Владикавказа забрали в семью! 00:00 00:00

- У меня у самого была овчарка, 16 лет прожила, - рассказал мужчина «КП-Северный Кавказ». - Собаки уже почти адаптировались. Но на улице пока боюсь без поводка выгуливать, вдруг убегут. Вообще хотел одну забрать. Спросил у жены: «Можно и вторую?». Сказала спасать обоих.

Служебные овчарки из Владикавказа нашли хозяина!.

До нашего разговора Руслан даже не догадывался, скольких опередил:

- Вам очень повезло забрать собак! Вы даже не представляете, какая очередь выстроилась за ними! - шутили мы.

- Ничего себе! Так мне повезло, - смеялся новый владелец Джека и Эгиды.

Играет во дворе нового дома

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Наших защитников спишут в утиль»: через 2 дня усыпят пару служебных овчарок, если их никто не заберет

Во Владикавказе «старики» занимают много места в вольере [фото, аудио]