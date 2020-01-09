2020-01-09T16:59:04+03:00
Дом. Семья

«Из больного бездомыша — в баловня судьбы»: как огромную собаку с Северного Кавказа сделали «диванным» питомцем

Шади нашли в Нальчике, вылечили в Москве, а жить забрали в Казань [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Это чудо не алабай, как все думали!Это чудо не алабай, как все думали!Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Знакомьтесь, Шади. Так назвали «алабая» с улицы Кабардино-Балкарии волонтеры. Нашли великаншу с шишкой как теннисный мяч в Нальчике. Вылечили в Москве. А жить забрали в Казань. Собака — настоящий баловень судьбы. Породу мы закавычили, потому что громила с доброй мордочкой ни разу не алабай. Но обо всем по порядку.

Жители Нальчика еще осенью заметили чумазую белую собаку без ошейника. На вид — представитель излюбленной на Северном Кавказе породы. Так и писали люди волонтерам: «Бегает алабай в районе рынка в Долинске».

Пока жила на улице, ела, что люди дадут. Вела себя очень культурно.

И хотя агрессии красотка не проявляла. Наоборот — казалась ручной милахой. Первые дни никто не отзывался ее пристроить. Неделями позже написали девушки. Обе — волонтеры. Сказали, заберут в Москву. Где, как знают общественники с Северного Кавказа, шансов найти хорошего хозяина всегда больше.

Вот так Шади ехала в Москву из Кабардино-Балкарии.

Опухоль размером с теннисный мяч, как оказалось, не была опухолью даже. В столичной ветеринарной клинике врач объяснил: «С лапами ничего страшного нет. Такое бывает, когда собака спит на твёрдом. Само рассосется, если спать на мягком». Сам не зная, он пророчил великанше роскошь спать на кровати. Да и волонтеры, когда Шади выписывали из клиники, подбирали домашнюю передержку. Так и говорили: «Совершенно квартирный питомец. Это «диванная» собака. Ей не место в вольере».

"И вот попробуйте мне доказать, что Шади не комфортно в квартире. И вообще, это собака для улицы". Так писали волонтеры под снимком.

"И вот попробуйте мне доказать, что Шади не комфортно в квартире. И вообще, это собака для улицы". Так писали волонтеры под снимком.

Кроме того, что опухоль не была опухолью, «алабай из Нальчика» оказался не алабаем. Кто-то отрезал собаке уши и хвост, чтобы выдать за породистую:

Красавица оказалась обычной дворняжкой. Кто бы мог подумать?

Красавица оказалась обычной дворняжкой. Кто бы мог подумать?

- Мы, конечно, совсем не алабай, и даже близко алабаи не пробегали, - шутили волонтеры. - Но видимо кто-то в детстве хотел ее выдать за эту породу. Но это совсем не печально. Вы только посмотрите на эти шикарные стрелки, а глаза янтарного цвета!

Вскоре Шади временно поселилась домой к девушке, у которой уже жила самоедская лайка. «Два дуралея» не скучали вместе:

Веселились как дети

Веселились как дети

А незадолго до Рождества случилось чудо! Послушную и скромную «девчонку» — так описывали волонтеры, забрала в семью девушка по имени Алина. Специально ради собаки она приехала из Казани! Вот так произошло перевоплощение из больного бездомыша — в баловня судьбы.

Как живет "алабай" Шади в новой семье.

- Я провожала их 4 дня назад на поезд! Специально приехала за своей малышкой из Казани! - поделилась волонтер Лиза. - Будь счастлива, наша девочка! Тебе досталась такая теплая семья.

Привет от собани из Казани!.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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