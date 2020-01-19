«Синтоловый качок» против «Гены Собаки»: Терешин подрался с бывшим зеком

В «клетке» на открытом ринге Кирилл «Руки-базуки» подрался с «Геной Собакой». Фрик-бой показали на одном из каналов в YouTube.

- Два бойца. Лютые. Один пришел с сережкой. Другой без зубов, - анонсировал ведущий.

«Гена Собака» пришел без капы (защита для зубов — прим. Ред.), в фирменных шортах. Другое имя — Геннадий Беззубиков. Фрику 30 лет. После тюрьмы стал популярен из-за участия в шоу «Трансформация из зека в человека» в YouTube . Перед боем признался, что ведет здоровый образ жизни. Даже не курит:

Соперник Терешина "Гена Собака" о личной неприязни к Кириллу.

А «Синтоловый качок» заявил: если ему что-то не понравится, просто уйдет. И добавил:

Кирилл "Руки-базуки" перед боем с бывшим зеком: устал от популярности, хочет тусить с девушками.

- Я пытаюсь деньги зарабатывать и с девками тусить. Это главное для меня. Блогинг уже вот тут сидит (указал на горло).

Хотя поединок готовили по правилам бокса, смотрится — очень неуклюже. Кирилл, видим, просто ходил все время. И наваливался на соперника меньше себя весом и ростом:

Кирилл "Руки-базуки" подрался с бывшим заключенным.

Так судья и не присудил никому победу. Ни одного серьезного удара. Зрелища не получилось. Пользователи шутят, что старый дед «уложил» бы обоих.

Фрики встречались раньшеФото: СОЦСЕТИ

Кстати, перед шоу фрик из Пятигорска сказал, что после операции мышцы остались, но он не знает: «возможно ли восстановить их после операции полностью».

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