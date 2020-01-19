«Синтоловый качок» против «Гены Собаки»: Терешин подрался с бывшим зеком
В «клетке» на открытом ринге Кирилл «Руки-базуки» подрался с «Геной Собакой». Фрик-бой показали на одном из каналов в YouTube.
- Два бойца. Лютые. Один пришел с сережкой. Другой без зубов, - анонсировал ведущий.
«Гена Собака» пришел без капы (защита для зубов — прим. Ред.), в фирменных шортах. Другое имя — Геннадий Беззубиков. Фрику 30 лет. После тюрьмы стал популярен из-за участия в шоу «Трансформация из зека в человека» в YouTube . Перед боем признался, что ведет здоровый образ жизни. Даже не курит:
Соперник Терешина "Гена Собака" о личной неприязни к Кириллу.
А «Синтоловый качок» заявил: если ему что-то не понравится, просто уйдет. И добавил:
Кирилл "Руки-базуки" перед боем с бывшим зеком: устал от популярности, хочет тусить с девушками.
- Я пытаюсь деньги зарабатывать и с девками тусить. Это главное для меня. Блогинг уже вот тут сидит (указал на горло).
Хотя поединок готовили по правилам бокса, смотрится — очень неуклюже. Кирилл, видим, просто ходил все время. И наваливался на соперника меньше себя весом и ростом:
Кирилл "Руки-базуки" подрался с бывшим заключенным.
Так судья и не присудил никому победу. Ни одного серьезного удара. Зрелища не получилось. Пользователи шутят, что старый дед «уложил» бы обоих.
Фрики встречались раньшеФото: СОЦСЕТИ
Кстати, перед шоу фрик из Пятигорска сказал, что после операции мышцы остались, но он не знает: «возможно ли восстановить их после операции полностью».
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»
Видео победы Монгола над Кириллом за сутки набрало почти миллион просмотров [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»