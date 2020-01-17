"Избили и отобрали табельное": чемпион Европы по MMA предстанет перед судом за драку с полицейскими

Сотрудники Следственного комитета по Северной Осетии закончили расследовать уголовное дело против трех 29-летних местных жителей, один из обвиняемых - чемпион Европы по MMA Михаил Газеев. Мужчины избили и отобрали оружие у сотрудников ДПС, передают в ведомстве.

Как установили следователи, 12 мая 2019 года Михаила Газеева на машине ВАЗ-2109 остановили сотрудники ДПС, которые потребовали водителя предъявить документы. На это спортсмен ответил резким отказом и стал угрожать - тогда-то полицейские поняли, что Газеев пьян.

После звонка дебошира на место приехало его подкрепление. Друзья чемпиона начали матом обращаться к полицейским. Когда обвиняемые осознали, что обсценная лексика и угрозы не помогают, компания стала избивать стражей порядка. Одного из них головорезы повалили, а у другого отобрали табельное оружие. Но на этом ничего не закончилось. Полицейский пытался сообщить коллегам о случившемся, достал телефон - и тут же его потерял. Компания отобрала сотовый, после чего скрылась с места преступления.

Газеев во время поединкаФото: СОЦСЕТИ

Через несколько дней злоумышленников задержали, украденное оружие у одного из обвиняемых изъяли. Их отправили под стражу в связи с возбуждением уголовного дела. Молодым людям инкриминируют пять статей УК РФ.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных первой частью 318 статьи (угроза применения насилия и применение насилия в отношении представителя власти), второй частью 318 статьи (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни), пунктом «б» четвертой части 226 статьи (хищение оружия и боеприпасов, с применением насилия), первой частью 222 статьи (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и первой частью 161 статьи УК РФ (грабеж), - сказано в сообщении Следственного комитета по Северной Осетии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для вынесения приговора.

Отметим, что спортивная карьера Газеева оборвалась после другого нападения на полицейских в 2013 году. До этого он стал чемпионом мира по панкратиону и провёл три боя в смешанных единоборствах, выиграв звание чемпиона Европы.

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