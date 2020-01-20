«Пусть платят, если хотят этот бой»: отец Нурмагомедова назвал гонорар за реванш с Макгрегором

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов назвал сумму, за которую чемпион UFC в лёгком весе готов дать реванш Конору Макгрегору. Он попросил 100 миллионов долларов. Боссам промоушена придётся либо разориться, либо отказаться от мысли организовать «лучший бой в истории».

Состоится ли реванш Нурмагомедов-Макгрегор? 00:00 00:00

В ночь на воскресенье Конор триумфально вернулся в октагон, уничтожив Дональда Серроне за 40 секунд. Сразу после блестящей победы глава промоушена Дэйна Уайт вместе с ирландцем в один голос заявили, что теперь-то Хабиб обязан дать реванш. Тем временем многие зрители и бойцы усомнились в значимости победы. Ведь проигравший 6 из 10 последних боёв «Ковбой» был слишком слабым соперником. Кроме того, у некоторых появились сомнения в честности поединка. В том числе бойцы UFC. Слишком уж быстро лёг Серроне.

— Слаб, как дерьмо, — написал в Twitter один их лучших легковесов промоушена Нейт Диаз. — И какого хрена он вышел в октагон в халате? Думаю, что бой — фальшивка.

Нейт Диас про бой Макгрегор — Серроне

Кроме того, в команде Нурмагомедова к возможности реванша относятся крайне негативно. Во время последних интервью и встреч с фанатами Хабиб множество раз заявлял, что «не считает Макгрегора достойным соперником». По словам дагестанца, чтобы снова заслужить право на титульный бой ирландец должен выиграть 10 боёв. Конечно, это серьёзное преувеличение, но одного поединка, при чём выигранного «с душком» подставного боя, точно не достаточно.

Сразу после боя отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов выступил, заявив, что до реванша Макгрегору — как до неба. Однако уже на следующий день пошёл на торги. Видимо, чтобы окончательно отбить желание у Уайта даже пытаться организовать этот бой.

— Да нам тоже нужен этот реванш! Только дайте 100 миллионов, и очень нужен! Пусть сразу после боя с Фергюсоном нам предлагают такой контракт — мы согласны, но именно на такую сумму. Раз им этот бой так нужен, пусть платят, — заявил отец Хабиба в беседе с РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Кстати, бой Хабиб — Макгрегор стал рекордным за всю историю смешанных единоборств. UFC получил доход в размере 86 миллионов долларов. Что лишний раз доказывает, что сторона дагестанца намеренно ставит невыполнимые условия.

Напомним, что следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон. Специалисты, фанаты и сам Хабиб уверены — это будет самое тяжёлое противостояние за всю карьеру дагестанского бойца. Американец обладает блестящими навыками борьбы и является одним из самых стойких и несгибаемых гладиаторов UFC. Его называют единственным, кто способен победить Нурмагомедова. Однако фаворитом всё равно остаётся действующий чемпион.

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