Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 22 января 2020: мужчины начнут, пары продолжат

22 января в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Откроют турнир мужчины с короткой программой.

На лед выйдут 35 фигуристов, но только 24 из них отберутся в произвольную программу. Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Петр Гуменник, Макар Игнатов и Андрей Мозалев приехали в Австрию в статусе запасных.

21-летний Александр Самарин - самый опытный из российских одиночников: двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), обладатель бронзы юниорского чемпионата мира 2017 и чемпионата России 2019, многократный призер взрослых и юношеских этапов Гран-при. На прошлом ЧЕ он стал вторым. Тренируется у Светланы Соколовской.

Дмитрий Алиев к 20 годам успел, как и Самарин, завоевать около 30 медалей. Он - обладатель серебра чемпионата Европы 2018, серебряный и бронзовый призер двух этапов Гран-при в сезоне 2019/2020, чемпион России 2020. На юниорском уровне он один раз выигрывал финал Гран-при, дважды - чемпионат России. Тренер - Евгений Рукавицын.

Артуру Даниеляну недавно исполнилось 16 лет. Он отобрался на ЧЕ 2020 благодаря второму месту на минувшем чемпионате России. Также в его копилке есть второе место на юниорском чемпионате мира 2018 и два серебра на этапах юниорского Гран-при в прошлом году.

Известный фигурист Илья Авербух считает, что, несмотря на высокую конкурецию, у Самарина и Алиева есть шанс побороться за золото в Австрии. Официальный сайт Международного союза конькобежцев также включил наших фигуристов в список основных претендентов на медали. Их главные соперники по мнению ISU - француз Кевин Эймоз, итальянец Маттео Риццо, чех Михал Бжезина, выступающий за Грузию ученик группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили и представитель Латвии Денис Васильев. Также нельзя недооценивать Даниэля Грассля из Италии и опытного Алексея Быченко из Израиля.

Смотреть короткую программу мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 22 января с 13:30 до 18:25 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5».

В этот же день свои короткие программы представят 19 спортивных пар. В этой дисциплине Россия также получила максимальную квоту: в Грац приехали три основных дуэта (Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов) и три запасных (Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Алина Пепелева - Роман Плешков).

Действующие чемпионы Европы из Франци Ванесса Джеймс - Морган Сипре турнир в Граце пропустят, поэтому Тарасова и Морозов с удовольствием вернут себе титул (они выигрывали ЧЕ в 2017 и 2018 годах). В ISU считают, что россиянам под силу занять весь пьедестал. Помешать таким грандиозным планам способны пары Минерва Фабиенн Хасе - Нолан Сигерт (Германия), Мириам Циглер - Северин Кифер (Австрия) и Николь Делла Моника - Маттео Гуарисе (Италия).

Смотреть короткую программу спортивных мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 22 января с 21:15 до 00:15 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5», а с 23:30 - и на Первом канале по ТВ.

Полное расписание трансляций ЧЕ 2020 опубликовано по ссылке.