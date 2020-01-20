Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020: где смотреть выступления Косторной, Трусовой и Щербаковой

Австрия в своей истории 11 раз принимала чемпионаты Европы по фигурному катанию (последний раз - ровно 20 лет назад). Но в Граце, втором по величине городе после Вены, соревнования подобного уровня еще не проводились. Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 уже известно. 22 января турнир откроют мужчины с короткой программой. Завершится ЧЕ 26 января показательными выступлениями.

За этот период на лед арены Steiermarkhalle выйдут 165 фигуристов, которые приедут в столицу Штирии из 33 государств Европы. А тренироваться 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных и 27 танцевальных пар будут на катке Eisstadion Hart/Graz в 7 км от места соревнований.

Россия - единственная страна, которая получила максимальное количество квот - по три в каждом виде. В состав нашей сборной вошли:

мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин (запасные - Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник);

женщины: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова (запасные - Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова);

спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (запасные - Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов);

танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (запасные - Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко, Аннабель Морозов - Андрей Багин. Опечатки нет - российская спортсменка родилась во Франции, поэтому ее фамилия пишется именно так, без привычной «а» на конце).

Из действующих чемпионов Европы на турнир в Австрию приедут только танцоры Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Французский дуэт попробует защитить титул уже в шестой раз.

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020. 22 - 26 января, Грац

Указанное время начала прямых трансляций - московское. В записи можно будет посмотреть только показательные выступления.

22 января, среда

Мужчины, короткая программа

13:30 - 18:25

сайт Первого канала, Беларусь 5

Пары, короткая программа

21:15 - 00:15

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:30 - Первый канал ТВ

23 января, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

14:00 - 18:10

сайт Первого канала, Беларусь 5

Мужчины, произвольная программа

20:30 - 00:25

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23.30 - Первый канал ТВ

24 января, пятница

Женщины, короткая программа

13:30 - 19:10

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 18:25 - Первый канал ТВ

Пары, произвольная программа

21:00 - 23:50

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:00 - Первый канал ТВ

25 января, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

15:25 - 18:45

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 17:50 - Первый канал ТВ

Женщины, произвольная программа

20:30 - 00:25

сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:00 - Первый канал ТВ

26 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30 - 19:00

сайт Первого канала, в записи - с 21:45 (Беларусь 5)