Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020: где смотреть выступления Косторной, Трусовой и Щербаковой
Австрия в своей истории 11 раз принимала чемпионаты Европы по фигурному катанию (последний раз - ровно 20 лет назад). Но в Граце, втором по величине городе после Вены, соревнования подобного уровня еще не проводились. Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 уже известно. 22 января турнир откроют мужчины с короткой программой. Завершится ЧЕ 26 января показательными выступлениями.
За этот период на лед арены Steiermarkhalle выйдут 165 фигуристов, которые приедут в столицу Штирии из 33 государств Европы. А тренироваться 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных и 27 танцевальных пар будут на катке Eisstadion Hart/Graz в 7 км от места соревнований.
Россия - единственная страна, которая получила максимальное количество квот - по три в каждом виде. В состав нашей сборной вошли:
мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин (запасные - Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник);
женщины: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова (запасные - Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова);
спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (запасные - Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов);
танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (запасные - Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко, Аннабель Морозов - Андрей Багин. Опечатки нет - российская спортсменка родилась во Франции, поэтому ее фамилия пишется именно так, без привычной «а» на конце).
Из действующих чемпионов Европы на турнир в Австрию приедут только танцоры Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Французский дуэт попробует защитить титул уже в шестой раз.
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020. 22 - 26 января, Грац
Указанное время начала прямых трансляций - московское. В записи можно будет посмотреть только показательные выступления.
22 января, среда
Мужчины, короткая программа
13:30 - 18:25
сайт Первого канала, Беларусь 5
Пары, короткая программа
21:15 - 00:15
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:30 - Первый канал ТВ
23 января, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
14:00 - 18:10
сайт Первого канала, Беларусь 5
Мужчины, произвольная программа
20:30 - 00:25
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23.30 - Первый канал ТВ
24 января, пятница
Женщины, короткая программа
13:30 - 19:10
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 18:25 - Первый канал ТВ
Пары, произвольная программа
21:00 - 23:50
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:00 - Первый канал ТВ
25 января, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
15:25 - 18:45
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 17:50 - Первый канал ТВ
Женщины, произвольная программа
20:30 - 00:25
сайт Первого канала, Беларусь 5, с 23:00 - Первый канал ТВ
26 января, воскресенье
Показательные выступления
16:30 - 19:00
сайт Первого канала, в записи - с 21:45 (Беларусь 5)
ИСТОЧНИК KP.RU