Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020: Алиев и Даниелян поборются за медали, дуэты покажут ритм-танец

Представляем вашему вниманию расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020.

Второй соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 в Граце откроют танцевальные дуэты. Для семи из 27 участников, получивших наименьшее количество баллов за ритм-танец, на этом турнир закончится. Имена победителей станут известны 25 января по итогам произвольного танца.

Переживать, пройдут ли наши фигуристы квалификацию, не стоит - в Международном союзе конькобежцев Викторию Синицину - Никиту Кацалапова, Александру Степанову - Ивана Букина, Тиффани Загорски - Джонатана Гурейро называют одними из главных претендентов на медали. Фаворитами, конечно же, считаются французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Они - единственные победители прошлогоднего турнира, приехавшие в Австрию для защиты титула. Шесть раз они становились чемпионами своей страны, теперь они постараются в шестой раз стать чемпионам Европы.

Сезон складывался для фигуристов удачно - Пападакис и Сизерон выиграли два этапа и финал Гран-при, установив сразу три мировых рекорда по количеству баллов - за ритм-танец (90.03), за произвольную программу (136.58) и по сумме программ (226.61).

Перыми из россиян на лед выйдут Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро. Их стартовый номер - 18 (примерное время начала выступления - 16:55 мск). Старая травма Тиффани помешала им провести сезон так, как хотелось бы. На первенстве России они взяли бронзу, на этапах Гран-при были только пятыми, поэтому не прошли в финал. Зато у фигуристки появилось время на восстановление перед чемпионатом Европы, медалей которого в карьере дуэта еще не было. В Граце они будут кататься под музыку из «Величайшего шоумена».

Александре Степановой и Ивану Букину достался 25 стартовый номер (17:49 мск). Как и в случае с предыдущим дуэтом, в процесс подготовки к сезону вмешались проблемы со здоровьем у партнерши. Но сейчас они готовы положить в копилку очередную медаль чемпионата Европы - в 2015 и 2018 годах они брали бронзу, а в прошлом - серебро. Для выступления Степанова и Букины выбрали саундтрек к «Мулен Ружу».

Виктория Синицина - Никита Кацалапов будут закрывать соревнования в 18:02 мск. В текущем сезоне они одержали четыре победы на этапах Гран-при (в финале заняли шестое место), стали двукратными чемпионами России и теперь хотят впервые получить медаль чемпионата Европы. Сопровождать выступление дуэта будет песня «Singin' in the Rain», написанная в 1929 году и до сих пор остающаяся популярной. В разные годы она звучала в таких фильмах как «Поющие под дождем», «Крепкий орешек», «Заводной апельсин» и «Леон».

Смотреть ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 23 января с 14:00 до 18:10 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5».

А вечером этого дня станут известны имена новых чемпионов Европы по фигурному катанию среди мужчин. 22 января они представили свои короткие программы. По итогам квалификации дальше прошли 24 спортсмена из 35.

Лучший результат показал чех Михал Бржезина - 89.77. Дмитрий Алиев отстал от него чуть больше, чем на балл - 88.45 балла. На третьем месте также россиянин - Артур Даниелян за свой прокат получил 84.63 балла. Алекандр Самарин - только тринадцатый (74.77 балла).

В произвольной программе Алиев будет кататься под хит американской метал-группы Disturbed «The Sound of Silence», за который они получили «Грэмми» в 2017 году. Даниелян для своего выступления выбрал «Травиату» Джузеппе Верди. Во время проката Самарина прозвучит композиция «Good News» молодого канадского продюсера Джона де Бука, выступающего под псевдонимом Apashe.

Смотреть произвольную программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 23 января с 20:30 до 00:25 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5», а с 23:30 - и на Первом канале по ТВ

Полное расписание трансляций ЧЕ 2020 опубликовано по ссылке.