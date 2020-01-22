2020-01-22T17:07:16+03:00
Общество

"Я просто хотел зрелую": Кирилл Терешин рассказал о долгом романе с ревнивой шизофреничкой

23-летний блогер порвал с 37-летней любовницей из-за ее работы элитной "массажисткой" и истерик
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин и предполагаемая девушка за 30Кирилл Терешин и предполагаемая девушка за 30Фото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин рассказал подписчикам, как встречался с женщиной, которая старше него на 14 лет да и еще была с изюминкой. По словам фрика, это его тайное желание - изучить, чем отличаются такие отношения. С рассказом он выступил в новом подкасте на YouTube-канале.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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С женщиной мечты "Руки-Базуки" познакомился в соцсетях. Терешину было трудно подбирать темы для разговора, но он так хотел испытать себя. И однажды качку повезло - женщина обратилась к нему с просьбой переночевать.

- Мысли переспать у меня не было, - заявил вазелинщик. - Тем более, она приехала с распущенными волосами, что ее старило. Она не знала, кто я такой, но руки видела и до этого. Думала, что занимаюсь. Я показал свои страницы в соцсетях.

Первая совместная ночь прошла без контакта. Наутро женщина умылась, заплела волосы - и ее вид преобразился. Терешин заметил, что настолько красивой девушки он еще не видел. Когда "Руки-Базуки" провожал спутницу, она предложила ему "приехать к себе в подмосковную глушь". И в один из выходных фрик так и поступил. На месте они купили домашней еды, алкоголь - и после этого стали жить вместе в Балашихе.

Поцелуй с вероятной героиней рассказа Терешина. Видео: соцсети.

Правда, семейное счастье продолжалось недолго:

- Ко мне подходят поклонники, фотографируются, а она на них кричит. Подумал, неужели ревнует так? Но нет, она стала чудить. Когда я выходил в магазин, она устраивала истерики, что я изменяю, - рассказал Терешин.

Женщине казалось, что блогер ломится к ней в квартиру, хотя он был на съемках в другом городе. В следующий раз ей привиделось, что "Руки-Базуки", будучи с друзьями, стоит в компании одних девушек.

- Я тогда понял: это шизофрения! Потом на меня вышла ее дочка, которая расписала мне все: "Она постоянно меня била; все, что я зарабатывала, забирала, относилась ко мне как к мусору. Била животных", - говорит фрик. Три года партнерша фрика пролежала в психиатрической клинике с диагнозом "шизофрения".

Оказалось также, что у женщины не было паспорта. На отдельной квартире уроженка Украины массажировала своих клиентов за десять тысяч рублей. Устав от истерик и догадываясь, чем промышляет его любовь, Терешин разорвал с ней отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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