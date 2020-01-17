2020-01-20T11:18:01+03:00
Общество

"Руки-базуки" медленно отмирают: "Вазелиновый качок" не смог отжаться от пола

6-килограммовые синтетические мышцы блогера не выдерживают даже веса его тела [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Вскоре Терешину удалят второй вазелиновый трицепсВскоре Терешину удалят второй вазелиновый трицепсФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, накачавший свои мышцы вазелином, опубликовал очередной видеоролик с тренировки. На кадрах фрик, стоя в планке, не может отжаться от пола. Причем блогер пробовал выполнять упражнение по-разному. Если на двух руках "Вазелиновому качку" удалось хотя бы не полностью и единожды опустить корпус, то сделать это на одной - что на левой, что на правой - у Терешина возникали проблемы.

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Все потуги блогера выглядели не очень выразительно. "Не-не, это не реально", - приговаривал вазелинщик, падая; грубо бранился, но снова вставал в стойку. Еще попытка - и снова провал, и снова мат со смехом. За 14 опубликованных нами секунд Терешин четырежды "выговорился" нецензурно.

Это фиаско, братан: попытки Терешина отжиматься. Видео: Instagram.

По всей видимости, "руки-базуки" блогера медленно теряют крепость. Операции, которые начал делать "Вазелиновый качок", надо бы ускорить, но нельзя: после каждой нужно, как минимум, два месяца восстанавливаться.

В ноябре фрику удалили трицепс на левой руке, при следующем вскрытии вырежут трицепс на правой. Как уверяет оперирующий блогера хирург Дмитрий Мельников, избавить Терешина от вазелина в бицепсах будет в разы сложнее.

- Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - говорит Мельник.

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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