2019-06-10T15:11:44+03:00
Общество

«Руки-базуки» медленно отмирают: «Синтоловый качок» не смог подтянуться на турнике

Кирилл Терёшин признался, что никто не знает, как спасти его [видео]
Андрей ЗОБОВ
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«Руки-базуки» медленно отмирают, превращаясь в «пластилиновое» месиво«Руки-базуки» медленно отмирают, превращаясь в «пластилиновое» месивоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Синтоловый качок» из Пятигорска признался, что никто не знает, как помочь его рукам и спасти их. Бицепсы медленно теряют свои функции. Кирилл Терёшин признался, что не может даже подтянуться на турнике. И это только начало.

Печально известный «синтоловый качок» искренне хочет стать качком настоящим, накачать банки и даже участвовать в боях. Фрик лелеет мечты о простой, нормальной жизни. Но, несмотря на все усилия, его руки медленно теряют свою чувствительность и отмирают. В недавнем видео он признался, что не может подтягиваться на турнике. Физические упражнения даются Кириллу всё труднее.

"Синтоловый качок" не может подтянуться из-за отмирающих рук.

— Я всем давно говорил, что хочу избавиться от этой проблемы, — написал парень в истории, опубликованной в Instagram. — Проблема в том, что никто не знает и не может помочь. Никто не знает, как от этого избавиться.

На кадрах «синтоловый качок» показывает, что его мышцы стали похожи на пластелин. Смесь растительного масла, которую он вводил вместо синтола, всё глубже проникает в ткани. И ни один врач не решается помогать Кириллу — в случае непосредственного вмешательства слишком высок риск тромбоза вен, что может привести к смерти парня.

"Синтоловый качок" отчаялся удалить отмирающие "руки-базуки".

Сейчас молодой человек пьёт тромболитики и ждёт решения врачей. В начале осени врачи решат, дало ли это ожидаемый результат. И можно ли удалять умирающие «руки-базуки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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