2020-01-22T11:46:15+03:00
Общество

Руководство "Анжи Арены" объяснило запрет женщинам купаться в самом большом бассейне Кавказа

Тем временем активистка из Дагестана пожаловалась на них в прокуратуру
Варвара АНТОНОВА
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Самый большой бассейн на Северном КавказеСамый большой бассейн на Северном Кавказе
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Администрация спорткомплекса "Анжи Арена" в Каспийске прокомментировала решение запретить женщинам посещать самый большой на Кавказе бассейн. Руководство посчитало, что проведение "женских дней" нерентабельно, а объединять мужчин с девушками нельзя. С таким заявлением начальство спорткомплекса выступило на своей странице в Instagram.

Пост в аккаунте бассейна. Фото: скрин-шот

Пост в аккаунте бассейна. Фото: скрин-шот

В посте было отмечено, что изначально женщины и мужчины ходили в бассейн вместе. Но из-за многочисленных просьб мусульман администрация прибегла к стандартной для Северного Кавказа схеме организации и распределила, в какие дни кто ходит.

- К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению, - написали в публикации. Они отметили, что запрет не распространяется на второй бассейн, фитнес-зал и аквапарк.

Правда, девушек из Дагестана сильно задели ограничения, введенные руководством спорткомплекса столь внезапно. Активистка, подписанная в сети как Светлана Анохина, опубликовала пост, в котором говорит об отправленной в Прокуратуру Дагестана жалобе на администрацию "Анжи Арены".

- При поддержке юристов отправила в прокуратуру заявление по поводу бассейна и недопущения туда женщин, - написала девушка. Она отметила, что запрет нарушает 136 статью УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 426 статью ГК РФ (публичный договор). Прокуратура пока никак не отреагировала на обращение блогера.

anokhinabesitanokhinabesit
"Ну, предупреждала же, что я девушка пожилая, нервная и вредная", - написала девушка
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Во вторник стало известно, что руководство спорткомплекса запретило женщинам с 20 января посещать местный бассейн. Спустя несколько дней произошел общественный резонанс, из-за которого SMM-специалисты "Анжи Арены" закрыли свой Instagram-аккаунт. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пытался подписаться на страницу, но его заявку каждый раз отклоняли.

Комментарии под постом. Фото: скрин-шот

Комментарии под постом. Фото: скрин-шот

ИСТОЧНИК KP.RU

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