2020-01-22T23:01:34+03:00
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в автомобильную аварию

В происшествии пострадал водитель Владимира Владимирова [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП, пострадал его водитель. Об этом сообщил сам глава края в своем Instagram-аккаунте.

- Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают, - сообщил Владимиров подписчикам.

Последствия ДТП с губернатором Ставрополья. Видео: Instagram.

Как уверяют в пресс-службе главы Ставрополья, губернатор здоров, никому из участников ДТП ничего не угрожает. По словам очевидцев, авария случилась в Ставрополе, на улице Ленина. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего и степень вины водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит

Владимирова расстраивает, когда человек сомневается, что в соцсетях с ним общается сам губернатор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я нашла богатых покупателей для дочки – отдавайте Ирочку»: Кукушка из Омска забрала у приемных родителей ребенка через 3 года
Опекуны утверждают: Инга Грушина придумала, как зарабатывать на детях. Старшую девочку тоже продала, а потом забрала из-за пособий [видео]
Новости 24
Мужчина убил и сжег пенсионерку за просьбу быть потише на Ставрополье
На Ставрополье будут судить мошенника, укравшего 280 млн рублей
Распространителя запретных снимков 11-летней девочки оштрафовали на сто тысяч
На Ставрополье пойдет сильный снег
Ставропольцам предлагают поучаствовать в программе «100 городских лидеров»
Пост жестоко убитого главы ингушского центра «Э» занял его родной брат
Сотрудника Северо-Кавказской железной дороги повязали за шантаж подчиненного
Жителей Ставрополья просят не посещать Китай
Мать Кадырова награждена палестинским орденом «Звезда Иерусалима»
Задержаны члены банды, торговавшие постом мэра в Дагестане за 10 млн
Не задумываясь рискнул жизнью: дагестанец спас ребёнка из горящей квартиры
За год на Ставрополье в ДТП погибли 392 человека
Экс-генпрокурор Чайка назначен полпредом президента в СКФО
Хор Турецкого даст большой концерт в Ставрополе
Сильный ветер идет на Ставрополье
Мужчина в Ставрополе умылся кипятком и получил ожог головы