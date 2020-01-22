Губернатор Ставропольского края попал в автомобильную аварию

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП, пострадал его водитель. Об этом сообщил сам глава края в своем Instagram-аккаунте.

- Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают, - сообщил Владимиров подписчикам.

Последствия ДТП с губернатором Ставрополья. Видео: Instagram.

Как уверяют в пресс-службе главы Ставрополья, губернатор здоров, никому из участников ДТП ничего не угрожает. По словам очевидцев, авария случилась в Ставрополе, на улице Ленина. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего и степень вины водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит

Владимирова расстраивает, когда человек сомневается, что в соцсетях с ним общается сам губернатор (подробности)