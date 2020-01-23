Гузеева была в шоке: дагестанец нарушил правила шоу «Давай поженимся»

Дагестанец с романтичным именем Людвиг нарушил все правила Ларисы Гузеевой и шоу «Давай поженимся!». Мужчина пришёл искать свою любовь, но отказался от всех невест, предложенных главной свахой страны, найдя на проекте другую красавицу.

22 января в главным героем выпуска легендарного шоу стал дагестанец Заур, взявший себе псевдоним Людвиг. Эпатажный дагестанец вышел на сцену шоу с красной ковровой дорожкой, тут же станцевал на ней огненную лезгинку. Одет жених был не менее эпатажно — в духе лучших костюмов Филиппа Киркорова.

Фрик-невеста Алекса и её необъятные губы. Фото: Instagram

Безвкусный лоск, традиционно, не помешал ведущим шоу восхититься мужчиной. Тем более, что Людвиг работает и живёт в Германии и владеет роскошным автопарком из 40 автомобилей. Впрочем, Роза Сябитова всё-таки успела отпустить шпильку в адрес дагестанца, громогласно объявив всем зрителям, что шикарной недвижимости у мужчины нет. А ведь сам герой рассказывал о замках и сотне домов за границей.

«Гвоздём» программы, очевидно, стала первая невеста. Девушка-фрик Алекса помешана на пластической хирургии. Её увеличенные губы буквально занимают половину лица. Жених едва сдержал смех, впервые взглянув на кандидатку.

Главной претенденткой на сердце дагестанца считали Анну. Фото: кадр шоу «Давай поженимся!»

Впрочем, девушку он быстро отшил. Когда барышня пригласила его помочь подобрать помаду для своей самой выдающейся части тела, главный герой признался, что боится даже подходить к ней.

Вторая кандидатка, 30-летняя Анна покорила ведущих шоу. Девушка, очевидно, тоже не раз прибегала к помощи пластического хирурга, но, всё же, не так часто. Роскошные формы и прекрасный голос сделали её в глазах Сябитовой и Гузеевой главной претенденткой. На третью барышню даже особенного внимания обращать не стали.

Неожиданная развязка: Людвиг выбрал подругу одной из конкурсанток. Фото: кадр шоу «Давай поженимся!»

Но дагестанец нарушил все правила шоу. Когда пришло время делать выбор, отказался от всех красавиц. И предложил выйти на сцену подруге третьей претендентке. Девушка была в шоке, как и ведущие шоу. Однако подруга уговорила её принять предложение «дагестанского Филиппа Киркорова».

Давай поженимся! Автомобильный король Людвиг. Выпуск от 22.01.2020.Шоу с неожиданным финалом

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