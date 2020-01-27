2020-01-27T12:25:41+03:00
Происшествия

"Поднес спичку и смотрит": появилось видео взрыва газа в доме в Дагестане

Мальчика сносит ударной волной, но он встает и идет [осторожно, шокирующие кадры]
Варвара АНТОНОВА
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Кадры с места ЧПКадры с места ЧП
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Появились страшные кадры, на которых виден момент взрыва газа в Дагестане. В инциденте пострадали двое, в том числе - 11-летний мальчик. Ролик появился в социальных сетях.

Трагедия произошла в Махачкале, на улице Гамидова, 53. 11-летний мальчик остановился возле балкона пятиэтажного многоквартирного дома и начал к чему-то присматриваться. В этот момент, по предварительным данным, у него в руках были то ли спички, то ли зажигалка, а в подвальном помещении произошла утечка. На кадрах видно, как мальчик, оглядевшись, кидает что-то в отверстие. После чего происходит взрыв.

Момент взрыва газа в жилом доме в Дагестане. Видео: соцсети.

Как ранее сообщал источник "КП - Северный Кавказ", у пострадавшего школьника ЧП закрытая черепно-мозговая травма, ожоги лица первой степени от десяти до 20 процентов кожи. Однако жизни мальчика ничего не угрожает: его состояние оценивают как средней степени тяжести. Сейчас ребенка лечат в детской многопрофильной больнице Дагестана.

Также частично разрушен дом: от кирпичного балкона и подвала под ним почти ничего не осталось. Последующего возгорания не последовало, несущие сооружения невредимы.

В пятиэтажке в Махачкале взорвался газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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