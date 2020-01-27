"Поднес спичку и смотрит": появилось видео взрыва газа в доме в Дагестане

Появились страшные кадры, на которых виден момент взрыва газа в Дагестане. В инциденте пострадали двое, в том числе - 11-летний мальчик. Ролик появился в социальных сетях.

Трагедия произошла в Махачкале, на улице Гамидова, 53. 11-летний мальчик остановился возле балкона пятиэтажного многоквартирного дома и начал к чему-то присматриваться. В этот момент, по предварительным данным, у него в руках были то ли спички, то ли зажигалка, а в подвальном помещении произошла утечка. На кадрах видно, как мальчик, оглядевшись, кидает что-то в отверстие. После чего происходит взрыв.

Момент взрыва газа в жилом доме в Дагестане. Видео: соцсети.

Как ранее сообщал источник "КП - Северный Кавказ", у пострадавшего школьника ЧП закрытая черепно-мозговая травма, ожоги лица первой степени от десяти до 20 процентов кожи. Однако жизни мальчика ничего не угрожает: его состояние оценивают как средней степени тяжести. Сейчас ребенка лечат в детской многопрофильной больнице Дагестана.

Также частично разрушен дом: от кирпичного балкона и подвала под ним почти ничего не осталось. Последующего возгорания не последовало, несущие сооружения невредимы.