«Стоять, ты ничего не видел!»: прохожий попал под машину, испугавшись жестокого пранка

Самый популярный блогер Северного Кавказа Хизри Запиров доигрался: во время очередного жестокого розыгрыша один из случайных прохожих так испугался, что побежал не разбирая дороги и попал под автомобиль.

Съёмки ролика происходили в Москве, а их результат Хиза не постеснялся опубликовать в социальных сетях. Идея была проста: двое актёров в полицейской форме задерживают Запирова на глазах случайного прохожего и предлагают пройти в автомобиль. Однако, по легенде, подозрительный мужчина оказывается не так прост. Он выхватывает из куртки пистолет и убивает стражей порядка.

Конечно же, оружие было муляжом, а у полицейских не шла даже бутафорская кровь. Но паника и чудовищный страх заставляли прохожего поверить жестокой шутке.

Реакция первой же жертвы дагестанского пранкера дала понять: на этот раз Хиза перешёл все границы. Проходившая мимо девушка закричала не своим голосом, побежала, но быстро обессилела и сжалась в комочек за ближайшей машиной. Девушка рыдала от ужаса. Блогеру с трудом удалось привести её в чувства, чтобы объяснить: это был всего лишь розыгрыш.

Человек попал под машину из-за жестокого пранка. Хиза, розыгрыш с убийством полицейских. Видео: https://www.instagram.com/p/B7ncM0ZIVa4/

Следующий прохожий оказался куда более крепким малым — он посоветовал блогеру «убрать ствол» и стал звать товарища, который от шока убежал и спрятался за угол. Видимо, мужчина понял, что в руках у Хизы муляж вместо «Макарова».

Другой жертве повезло куда меньше. Увидев происходящее, парень сломя голову бросился наутёк. На его беду, в этот момент во двор где проходили съёмки заезжал автомобиль. Несчастный попал под машину. От трагических последствий его спасла реакция — мужчина успел частично уйти от удара. После чего вскочил и побежал дальше.

Пострадавшего с трудом удалось нагнать, после чего пранкер стал объяснять, что всё произошло случайно и предложил вызвать «Скорую». Чем закончился эпизод — неизвестно. Сам Запиров никак не комментирует ситуацию.

Напомним, что это далеко не первый жестокий розыгрыш дагестанца. Он уже нападал на людей с ножом и претворялся маньяком. Кажется, что останавливаться Хиза не собирается — у парня уже почти 7 миллионов подписчиков, что делает его самым успешным блогером Северного Кавказа. Популярнее только чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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