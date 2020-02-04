«Стыжусь этого»: Сати Казанова рассказала о своей неизлечимой болезни

Известная поп-дива Сати Казанова в порыве откровенности рассказала о своей неизлечимой болезни и других вещах, которых стыдилась всю жизнь. Красавица поделилась самыми страшными тайнами, чтобы победить собственные страхи и быть свободнее. Откровения опубликованы на её странице в Instagram.

— Как много, как глупо и зря мы стыдимся чего то. Или кого-то. Например я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с 1,5 лет. И как себя помню, я его стыдилась, — певица начала беседу с подписчиками с самого страшного — хронической неизлечимой болезни.

Сати заметила, что сейчас научилась жить с этим и «давно забила» на это. И продолжила, что всегда очень стыдилась бедности.

— Ещё я в детстве стыдилась, что живу в селе, с коровами, курами и пр живностью. А сейчас я бы многое отдала, чтоб повести пару недель в этом моем родном селе Верхний Куркужин, с коровами, с деревьями, чистейшим воздухом и самой вкусной в мире водой! — пишет Казанова.

Кроме того, певице очень мешал кавказский акцент. Когда Сати только переехала в Москву, она страшно его смущалась, но теперь считает своей изюминкой.

— Я к чему это все? Стыд — крайне разрушительное чувство, перекрывающее всякий творческий поток. Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха. Копните в корень, найдите того, чего вы боитесь и освободитесь от этого, — призвала подписчиков поп-дива.

Кстати, девушка давно отошла от эстрады и стала увлекаться этнической музыкой и восточной философией. Для многих своих подписчиков Казанова — духовный наставник и пример для подражания. Поэтому Сати не стесняется делиться самым сокровенным, стремясь помочь другим людям.

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