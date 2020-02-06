«Зажило, как на собаке!»: взорванный живодерами щенок превратился в красотку

История про ту самую Софи, которую перед Новым годом нашли в крови с разорванной пастью в ауле Карачаево-Черкесии. Как выла кроха по дороге к ветеринарам — словами не описать. Дикий ужас. На первый взгляд: собаке засунули в пасть петарду. Но врачи покачали головой: нет ожога. Следствие идет до сих пор. И пока понятно только одно — ужасное сотворил человек.

Не для слабонервных! Живодеры взорвали петарды в пасти щеночка и его матери.

Не станем снова рассказывать, как щенку собрали миллион на лечение. Как везли в Москву. Как оперировали. Как выхаживали в столичной клинике. Лучше покажем, какой красоткой вымахала страдалица. И как теперь живет счастливой собачьей жизнью после выписки:

Изувеченный живодерами щенок стала красавицей.

- Софка, конечно, любимица всей клиники. Что ни говори, а харизма у нее потрясающая. Кстати, мы умеем лаять! Я была уверена на 90%, что почти при полном отсутствии языка и челюсти, она не сможет! Смогла! - рассказывает Елизавета, куратор крохи. - А еще мы носили тапки в стационаре, грызём палочки и не боимся нырять в миску, пить воду.

Невероятно: Соня, которой после взрыва оторвало язык, сама пьет!.

Сказано: «Зажило, как на собаке!».

А это незадолго до выписки из клиники.

Это преображение можно считать невероятным. В Черкесске ветеринары не гарантировали, что Соня вообще выживет. Многие отговаривали волонтеров тратить сотни тысяч на безнадежного щенка.

Вот так Софи везли в Москву.

- Усыпить на месте, чтоб не мучились. Это самое гуманное. Как дальше жить, когда нет языка и нижней челюсти? - писали нам читатели. - С такими травмами животное только страдать будет.

Живодёры среди нас: на Ставрополье начали заводить дела за издевательство над животными 00:00 00:00

"Взорванный" петардами щенок выжил. Сейчас находится в Москве.

А оно вон как вышло. Софи натренировала корешок языка — растянула, и теперь сама ест и пьет. Не давится, не захлебывается как в первые попытки. Все в восторге.

- Когда Софи прооперировали, мне удалось заглянуть ей в ротик, там была кочерыжка, сантиметра два, - удивляется волонтер. - Как все-таки они любят жизнь и умеют приспосабливаться. Какие же они сильные.

Посмотришь: обычная молодая собачка, которая вот-вот вымахает размером с алабая. Активная, красивая, счастливая. Да, мордочка в шрамах. Нижняя челюсть не такая, какой должна быть. Зато живая! Она радуется каждому дню! Пока, правда, без хозяина. Растет и учится на передержке в загородном доме. Волонтеры ищут для Софи лучшую семью. Не торопятся поэтому с ней расставаться.

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