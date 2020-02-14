Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону 2020 на 14 февраля: во сколько стартуют Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина и Старых

Первый соревновательный день чемпионата мира по биатлону в Антхольце 2020 медалей российской команде не принес. В смешанной эстафете наши биатлонисты финишировали только шестыми. Победу одержала сборная Норвегии, второе место – у Италии, третье – у Чехии. Следующая дисциплина – женский спринт. Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону 2020 на 14 февраля уже известно. Также как и стартовые номера спортсменок.

Откроет гонку в 16:45:30 чемпионка Европы 2013 года в гонке преследования Моника Хойниш-Старенга, представляющая Польшу. Первой из россиянок начнет спринт чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт. 34-летняя спортсменка стартует 19-й в 16:54:30 мск.

25-летняя Светлана Миронова, побеждавшая в международных соревнованиях пока только на юниорском уровне, вступит в борьбу 43-й (17:06:30).

Ларисе Куклиной достался 70-й стартовый номер (17:20:00). Для 29-летней биатлонистки чемпионат мира-2020 станет первым в карьере. Год назад состоялся ее дебют в Кубке мира в победной для России женской эстафете в Оберхофе.

91-й в Антхольце в 17:30:30 стартует четырехкратная чемпионка Европы 32-летняя Ирина Старых.

Фото: официальный сайт ЧМ по биатлону 2020 в Антхольце

Всего в женском спринте на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце 14 февраля примут участие 102 спортсменки в возрасте от 18 до 40 лет. Им предстоит на время пробежать 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Биатлонистки будут стартовать с интервалом в 30 секунд. Первая стрельба пройдет из положения лежа, вторая - стоя. За каждый промах спортсменкам придется проходить штрафной круг в 150 метров.

Полный старт-лист опубликован здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону 2020 на 14 февраля

Смотреть в прямом эфире спринт у женщин на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце можно 14 февраля с 16:20 на Матч ТВ (повтор на следующий день в 9:00) и на сайте первого канала. В записи гонку покажут Eurosport (2:30, 8:30, 11:00) и Eurosport 2 (1:00, 6:00).

Расписание других соревновательных дней смотрите по ссылке.