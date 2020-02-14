2020-02-14T21:53:42+03:00
Спорт

Фуркад - 18-й, Логинов - 43-й: стартовые номера на мужской спринт ЧМ 2020 по биатлону, состав сборной России

Публикуем стартовые номера лидеров и членов сборной России в мужском спринте на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце
Иван НЕТРЕБКО
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В мужском спринте на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце примут участие 107 спортсменовВ мужском спринте на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце примут участие 107 спортсменовФото: REUTERS
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Шестые в смешанной эстафете, непопадание даже в топ-20 в женском спринте... Что смогут показать наши мужчины в спринте на чемпионате по биатлону 2020 в Антхольце? Состав сборной России и стартовые номера всех спортсменов уже известны.

Первым на дистанцию в 16:45:30 мск уйдет итальянец Лукас Хофер. Четвертым на трассе в 16:47:00 появится 23-летний Никита Поршнев, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира в Эстерсунде.

Александр Логинов, занимающий шестое место в общем зачете Кубка мира 2019/20 начнет спринт 43-м (17:06:30). К 28 годам он успел стать четырехкратным чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров.

32-летнему бронзовому олимпийскому призеру Евгению Гараничеву достался 58-й стартовый номер (17:14:00).

Последним из россиян вступит в борьбу 26-летний Матвей Елисеев (17:18:30). Главные из его достижений – золото чемпионата Европы-2016 и бронза чемпионата мира-2019.

Фото: официальный сайт ЧМ по биатлону 2020 в Антхольце

Фото: официальный сайт ЧМ по биатлону 2020 в Антхольце

Стартовые номера лидеров сезона

18 Мартен Фуркад, Франция (14:54:00)

8 Кентен Фийон Майе, Франция (14:49:00)

3 Йоханнес Бё, Норвегия (14:46:30)

5 Симон Дестьё, Франция (14:47:30)

23 Тарьей Бё, Норвегия (14:56:30)

43 Александр Логинов, Россия (15:06:30)

20 Бенедикт Долль, Германия (14:55:00)

59 Эмильен Жаклен, Франция (15:14:30)

7 Йоханнес Дале, Норвегия (14:48:30)

40 Ветле Шостад Кристиансен, Норвегия (15:05:00)

Полный старт-лист смотрите здесь.

Всего в мужском спринте примут участие 107 спортсменов. По правилам, им нужно пробежать 10 км с двумя огневыми рубежами (первая стрельба – из положения лежа, вторая – стоя). За каждый промах биатлонисты получают штрафной круг в 150 м.

КСТАТИ

В прямом эфире мужской спринт на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце в 16:35 покажут Первый канал и Eurosport. Посмотреть гонку в записи можно будет 16 февраля в 2:15 (Eurosport 2), 9:10 (Матч ТВ), 9:30 (Eurosport), 10:30 (Eurosport 2).

Расписание других соревновательных дней смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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