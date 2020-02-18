2020-02-18T15:26:23+03:00
Звезды

«Ахмат — сила!»: Тимати выпустил клип и отправил фанатов к Кадырову

Рэпер рассказал о своём «почти родном» Грозном и посоветовал обращаться к вопросами к главе Чечни
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров и Тимур Юнусов — хорошие друзьяРамзан Кадыров и Тимур Юнусов — хорошие друзьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рэпер Тимати отправил фанатов в Грозный и попросил обращаться со всеми вопросами к Рамзану Кадырову. Основатель Black Star продолжает радовать своего «Брата» и посильно помогать популяризировать Чечню.

Узнав, что 2020 год назван годом туризма в Грозном, Юнусов выпустил в Instagram небольшой клип о столице Чечни с чеченскими словами, восхвалениями столицы и, конечно же, выкриками «Ахмат — сила!». Всем, у кого остались предрассудки по поводу обстановки в республике он порекомендовал писать Кадырову. А сам город назвал одним из лучших в стране.

"Ахмат сила!" - клип Тимати о Грозном.

— Я знаю, многие ещё не были в Грозном. В силу времени, из-за предрассудков, слухов, а может быть из-за отсутствия контактов, — написал рэпер в Instagram. — Мне бы хотелось посоветовать всем, кто любит путешествия, посетить это место. Вы откроете для себя нереальный диапазон туристических маршрутов. Количество вас приятно удивит. Я могу ещё очень долго про него рассказывать, потому что это практически родное место для меня. Но если хотите настоящих подробностей — обратитесь к Брату Рамзану.

Стоит отметить, что хвалебная ода Грозному, Чечне и работе своего друга удалась на славу. Рэпер с восторгом говорит о республике, вставляет в текст чеченские словечки (например, "борз" — это волк), и, конечно же, кричит «Ахмат — сила!» вместе с Кадыровым. Который оценил задумку и даже репостнул ролик.

Напомним, недавно стало известно, как рэпер познакомился и подружился с главой Чечни. Оказалось, что Тимур нарушил приказ чеченского олигарха и пошёл к главе республики просить помощи. Кадыров откликнулся, за что получил от певца безграничный кредит доверия и поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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