«Не делай ему проблем»: как Тимати получил пощёчину и и стал другом Рамзана Кадырова

Дружба известного рэпера Тимура Юнусова и Рамзана Кадырова началась с пощёчины от чеченского сенатора Умара Джабраилова. Как пишет bbc.com, исполнитель, вопреки воле Джабраилова, выскочил на сцену прямо во время концерта известной канадской певицы Нелли Фуртадо в 2008 году. Из-за этого разгорелся конфликт, после которого судьба свела музыканта с авторитетным политиком.

Концерт зарубежной звезды готовили заранее. По плану, на разогреве у Фуртадо должен был выступать Дима Билан: афиши трубили об этом за месяц до концерта. Кроме того, певец должен был выйти на сцену посреди концерта и исполнить с Нелли одну композицию дуэтом.

Дуэту России и Канады случиться было не суждено: самолёт певицы задержался из-за урагана, девушка не успела на совместный саундчек. Тут-то на месте и появился Тимати с бутылкой водки в виде автомата Калашникова и предложением зачитать рэп во время одной из композиций.

Продюсер Билана Яна Рудковская, узнав о дерзости певца, была в ярости. На концерт она пригласила Умара Джабраилова, бывшего в те годы сенатором от Чечни. Она тут же обратилась к политику с просьбой остановить наглого рэпера.

— Яна попросила меня сделать так, чтобы он не влезал и не пел с Фуртадо. Я передал это пожелание Тимуру и оставил у гримёрки человека из своей охраны, — цитирует Джабраилова BBC.

Вот только Тимати это не остановило. Он вышел на сцену и начал читать. Песню пришлось остановить, Нелли Фуртадо была в шоке. Так же, как и сенатор, вежливо попросивший исполнителя знать своё место.

— Пошел за кулисы, смотрю — бегут охранники Тимати, а за ними идет мой боец, весь лоб в крови. Я спрашиваю: "Тебя побили?" А он говорит, что это он всех их отоварил, просто лбом бил. Охрана Фуртадо тоже дралась. Тут я увидел Тимура, дал ему пощечину и сказал: "Зачем ты так поступил? Ты же мне обещал не вмешиваться. Теперь я сделаю все, чтобы ты в этом городе никогда не имел возможности выступать", — приводит издание слова сенатора.

Певица была в таком шоке, что грозилась вызвать на место дипломатов из посольства Канады. Джабраилов был в ярости. Под шумок Тимати исчез — поговорив со знакомой, он поехал к Рамзану Кадырову. Тогда глава Чечни заступился за Юнусова, попросив сенатора «не делать ему проблем».

Тимати был искренне благодарен главе Чечни. Случайное знакомство переросло в дружбу — музыкант часто вспоминает своего «старшего брата», поздравляет с днём рождения и никогда не отказывает в концерте или приезде.

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