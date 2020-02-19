Лечение и перевозку в Москву разбившегося в Таиланде российского спортсмена оплатил Кадыров

Лечение и транспортировку в Россию молодого вольника и воспитанника махачкалинской школы имени Гамидова Арсена Гусбанова оплатил глава Чечни.

Все траты взял на себя глава Чеченской республикиФото: СОЦСЕТИ

Накануне неоднократный чемпион международных турниров по смешанным единоборствам из Дагестана разбился на мопеде во время сборов в Таиланде. В местную больницу 26-летний спортсмен попал в тяжелом состоянии — врачи диагностировали повреждение спинного мозга. Был открыт срочный сбор на операцию и реабилитацию.

Российский боец попал в реанимацию после ДТП в Таиланде.

- Все ребята здесь — марокканцы, чеченцы, дагестанцы, собрались. Поддержали и помогли, - говорит на видео боец ММА Рустам Керимов. - Хотелось бы, чтобы все неравнодушные помогли.

Арсен приезжал в ГрозныйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помочь отозвался Рамзан Кадыров.

- Все расходы взял на себя Рамзан Ахматович, - рассказал боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов. - Отец нашего брата прилетел и им как никогда нужна была помощь.

Тренировка за несколько дней до аварииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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