2020-02-20T19:00:09+03:00
Общество

На Ставрополье не выполнили план по капремонту

Деньги на замену лифтов удалось собрать с помощью жильцов многоэтажек
Ася АСРЯН
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За пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домовЗа пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Фонд капремонта в прошлом году выполнил в Ставропольском крае только 84% запланированных работ. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал гендиректор «Фонда капитального ремонта» Евгений Бражников.

Он также поделился, что за пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домов, в том числе и те, которые со стороны незаметны, где еще не ремонтировался фасад, но уже заменили крышу и коммуникационные сети.

— План на 2019 год выполнен всего на 84%. Но он включал в себя такое количество работ, которые мы раньше выполняли за два года, — заявил Бражников. Поэтому прошлый год можно назвать стахановским движением в системе капремонта. Это моя личная недоработка, есть к чему еще стремиться, — добавил он.

Напомним, что в краевом центре прошла пресс-конференция, где Бражников также рассказал журналистам о замене старых лифтов в многоэтажках. По его словам, средства на замену старых лифтов в многоэтажных домах нашел Ставропольский фонд капитального ремонта.

Планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублей Фото: Архив "КП"

Планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублейФото: Архив "КП"

Бражников уточнил, что изначально планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублей, однако у коммунальщиков не было такой суммы. Поэтому в регионе было принято решение с 1 июля 2019 года добавить один рубль к плате за квадратный метр собственникам квартир, расположенных в домах с лифтом. В итоге удалось собрать недостающие средства.

Теперь в крае появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что из программы капремонта на Ставрополье выбыли 615 домов. Согласно новому постановлению правительства, дома, где число квартир не превышает пяти, жильцы будут ремонтировать сами. Подавляющее число таких зданий оказалось в Курсавском сельсовете Андроповского района, Кисловодске, в Советском, Минераловодском горокругах и в Железноводске.

Такое решение было принято по просьбе самих собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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