«История любви»: дочь Рамзана Кадырова устроит показ на «Неделе моды» в Париже

Бренд дочери главы Чеченской Республики Айшат Кадыровой будет представлен на «Неделе женской моды» в Париже. Презентация люксовой коллекции платьев и хиджабов «История любви» пройдёт 25 февраля в отеле Le Marois.

Особый чеченский вечер мод в Париже будет частью программы международного культурного проекта «Русские сезоны». К счастью, показ модного дома Firdaws идеально совпал с «Paris Fashion Week Woman» — знаменитой парижской «неделей мод».

В модном доме Firdaws сообщили, что модели выйдут на дефиле в скромных, но изысканных платьях и хиджабах, как и подобает истинным. мусульманкам. Для создания особого колорита, показ пройдёт под чеченскую музыку. Специально для этого на место проведения прибыл оркестр чеченских народных инструментов и симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии.

Ольга Бузова разместила фото с депутаом Госдумы РФ Адамом Делимхановым на открытии бутика модного дома Firdaws в МосквеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легко проследить серьёзное развитие модельного дома Айшат Кадыровой. У Firdaws есть магазины не только на Северном Кавказе — недавно был открыт шикарный бутик в Москве. На его открытие съехались многие звёзды: был и рэпер Тимати, и телеведущая Ольга Бузова. Её, кстати, резко раскритиковали за то, что на показе она «посмела» примерить хиджаб.

— Мой дедушка Ахмат-Хаджи часто повторял, что без культуры нет нации. Моду, которой занимается дом Firdaws, я всегда воспринимала как часть нашей национальной культуры, — рассказала Айшат в интервью пресс-службе модного дома. В основе его работы — многовековые традиции нашего народа. И мне бы очень хотелось рассказать о чеченской культуре всему миру. А жителям Чеченской Республики — о европейской и мировой культуре.

Глава Чечни в костюме от Firdaws рядом с дочерью и главой дома Айшат. Фото: Firdaws

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