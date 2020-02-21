2020-02-21T16:01:37+03:00
Woman

«История любви»: дочь Рамзана Кадырова устроит показ на «Неделе моды» в Париже

Показ коллекции бренда Айшат Кадыровой пройдёт 25 февраля
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Бутик Айшат Кадыровой предлагает мусульманскую одежду. Фото: FirdawsБутик Айшат Кадыровой предлагает мусульманскую одежду. Фото: Firdaws
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Бренд дочери главы Чеченской Республики Айшат Кадыровой будет представлен на «Неделе женской моды» в Париже. Презентация люксовой коллекции платьев и хиджабов «История любви» пройдёт 25 февраля в отеле Le Marois.

Особый чеченский вечер мод в Париже будет частью программы международного культурного проекта «Русские сезоны». К счастью, показ модного дома Firdaws идеально совпал с «Paris Fashion Week Woman» — знаменитой парижской «неделей мод».

В модном доме Firdaws сообщили, что модели выйдут на дефиле в скромных, но изысканных платьях и хиджабах, как и подобает истинным. мусульманкам. Для создания особого колорита, показ пройдёт под чеченскую музыку. Специально для этого на место проведения прибыл оркестр чеченских народных инструментов и симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии.

Ольга Бузова разместила фото с депутаом Госдумы РФ Адамом Делимхановым на открытии бутика модного дома Firdaws в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова разместила фото с депутаом Госдумы РФ Адамом Делимхановым на открытии бутика модного дома Firdaws в МосквеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легко проследить серьёзное развитие модельного дома Айшат Кадыровой. У Firdaws есть магазины не только на Северном Кавказе — недавно был открыт шикарный бутик в Москве. На его открытие съехались многие звёзды: был и рэпер Тимати, и телеведущая Ольга Бузова. Её, кстати, резко раскритиковали за то, что на показе она «посмела» примерить хиджаб.

— Мой дедушка Ахмат-Хаджи часто повторял, что без культуры нет нации. Моду, которой занимается дом Firdaws, я всегда воспринимала как часть нашей национальной культуры, — рассказала Айшат в интервью пресс-службе модного дома. В основе его работы — многовековые традиции нашего народа. И мне бы очень хотелось рассказать о чеченской культуре всему миру. А жителям Чеченской Республики — о европейской и мировой культуре.

Глава Чечни в костюме от Firdaws рядом с дочерью и главой дома Айшат. Фото: Firdaws

Глава Чечни в костюме от Firdaws рядом с дочерью и главой дома Айшат. Фото: Firdaws

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Айшат Кадырова выпустила мусульманскую спортивную одежду

Вообще, если воспользоваться поисковыми системами, то по запросу «мусульманская спортивная одежда для женщин» не выпадает ничего интересного. Ну не шьют у нас для исламских женщин одежду для занятия спортом. Хотя, как показывает тот же Яндекс, запрос имеется. Есть некоторые свободные и закрытые наряды на «Али-экспресс» и зарубежных сайтах. Но времена меняются, и запрос надо как-то удовлетворять (подробности).

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«Потрясающее лицемерие»: Ольга Бузова в хиджабе разгневала соцсети

Певица, телеведущая и вообще на все руки мастерица Ольга Бузова снова попала впросак. Поп-дива побывала на открытии бутика дома мод Айшат Кадыровой в Москве, где примерила хиджаб. Для рекламы она разместила фотографию в платке, после чего на неё обрушились тонны негатива (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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