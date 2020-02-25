«Пожар ревёт с новой силой»: в Дагестане эвакуировали горящий ТЦ «Пассаж»

В Махачкале с новой силой вспыхнул горящий уже несколько часов торговый центр «Пассаж». Пожарным пришлось провести полную эвакуацию здания, борьба с огнём продолжается. На данный момент, по предварительным данным, площадь пожара составляет уже 2 тысячи квадратных метров.

— Из горящего торгового центра эвакуированы все работники и посетители. 47 человек смогли выбраться сами, остальным оказана помощь. Тушение пожара продолжается, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар в ТЦ "Пассаж" вспыхнул с новой силой. Махачкала, 25 февраля.

Отметим, что за последние два часа площадь пожара многократно возросла. Сначала сообщалось о возгорании на 500 квадратных метрах, потом 750. Теперь пламя захватило уже 2 тысячи квадратов.

На месте происшествия работает как минимум 12 пожарных расчётов и 46 специалистов. Очевидцы сообщают, что пока прогресса в тушении нет. Ровно до наоборот — из-за сильного ветра здание вспыхнуло с новой силой. Жители заметили, что от едкого дыма над городом повис серовато-бурый смог.

Чуть позже пришла новость, что распространение сложного пожара всё же удалось остановить.

— Пожар в ТЦ «Пассаж» локализован в 14:35. Огнеборцы продолжают работу. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС по региону Нариман Казимагамедов, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.

Пожар в ТЦ "Пассаж", Махачкала.

Тем временем второй крупный пожар в девятиэтажном здании по улице Петра Первого потушен. Возгорание в магазине «Престиж» локализовано в 12:50, а в 14:30 здание полностью потушено. Здесь площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров.