"Расстрелял и сжёг": миллионера-прокурора обвиняют в покушении на убийство

Следственный комитет России по СКФО возбудил еще одно уголовное дело против бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова. Теперь его подозревают в покушении на убийство мужчины, к которому он ревновал свою жену. Об этом корреспонденту "КП - Северный Кавказ" рассказал адвокат мужчины Артур Гаджинов.

По версии следствия, дело было в декабре 2010 года. Созанов заподозрил, что между неким Теховым и его супругой что-то происходит, и жутко приревновал женщину. Тогда экс-прокурор решил, что проблему надо решать раз и навсегда.

Вместе с двумя сообщниками ревнивый мужчина выждал Техова около его дома. Когда тот вышел из подъезда и сел в машину, люди в масках встретили неприятеля очередью выстрелов. Нападавшие решили сжечь раненного потерпевшего вместе с автомобилем. Правда, этого им не удалось сделать: Техов выбрался из горящей машины, и случайные люди вызвали ему помощь.

Сослану Созанову несколько раз меняли меру пресечения. Фото: оперативная съемка

Гаджинов считает обвинения выдуманными. По его словам, решение по делу о покушении уже принимали в 2010 и 2011 годах, но какое именно - не уточняется. На вопрос, мог ли Созанов ревновать жену к Техову, адвокат не ответил, но он уверен, что следователи опираются в своем обвинении на предположения.

- Как следствие объясняет тот факт, что ваш подзащитный мог ревновать жену к Техову? - спросил корреспондент "КП - Северный Кавказ".

- Очень просто - ничем. Они поднимают какие-то сведения, что он был рядом. Что кто-то на него показал.

С момента задержания против Созанова открыли уголовное дело по двум статьям: по части первой статьи 285 и части пятой статьи 290 ("злоупотребление должностными полномочиями" и "покушение на получение взятки, сопряженное с вымогательством"). Экс-прокурор, по версии следствия, требовал от чиновников денежное вознаграждение, а взамен он давал им "крышу". При обысках в доме подозреваемого нашли огромную коллекцию оружия и часов, мебель из красного дерева. Общая стоимость его имущества - 200 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/718328" frameborder="0"></iframe> Видео коллекции оружия и часов помощника прокурора Северной Осетии.

Ессентукский городской суд постановил поместить Созанова под стражу, но через время его поместили под домашний арест. Правда, в таком режиме он просидел не так недолго. Фигуранту дела вменяют ответственность по еще одной статье - по шестой части 290 статьи ("покушение на получение взятки в особо крупном размере"). И после этого его вернули в СИЗО.

- У него пятеро детей, он сотрудничает со следствием, - говорит Гаджинов. - По мне, есть все основания отпустить его под домашний арест, чтобы он увиделся с семьей. Но нет. Следствие считает, что он может давить на свидетелей. А на кого давить, если все уже дали показания?