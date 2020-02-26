2020-02-26T11:54:00+03:00
Общество

Врачей в Кабардино-Балкарии уволили после пьянки на рабочем месте

Пациентка сняла на видео, как медики в поликлинике выпивают и выбирают духи, пока дети томятся в очереди [видео]
Ася АСРЯН
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Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье»Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье»Фото: Архив "КП"
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Застолье с шампанским в районной больнице Кабардино-Балкарии закончилось «плачевно».

Не время для здоровья: медики в КБР пили шампанское и покупали косметику, пока их ждали пациенты

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения республики, после скандального видео, главный врач и еще двое сотрудников больницы уволены.

– Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам. 25 февраля в соответствии с действующим законодательством главный врач больницы приказом министра отстранена от занимаемой должности, – прокомментировали в республиканском ведомстве.

Напомним, что инцидент произошёл в центральной больнице Терского района. Одна из пациенток устала ждать многочасовой очереди в коридоре и решила войти в кабинет к врачу.

Однако там вместо осмотра больного, несколько женщин в белых халатах отдыхали за накрытым столом. Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье». Далее «режиссер» продолжил съёмку в коридоре, заполненным мамами с больными детьми.

Пациентка спрашивает у ожидающих, заходили ли они к педиатрам, и получает ответ: «Мы стучали, сказали ждать, до сих пор стоим с детьми».

Мать больного ребенка не дождалась приема и решила узнать, чем так долго заняты педиатры.

– А они обедают, у них шампанское на столе, – продолжает автор видео и заходит в кабинет к заведующей больницы.

Там в свою очередь несколько женщин выбирают парфюмерию у продавщицы. Причем, распространитель товара начинает вступать в спор с пациенткой. Судя по поведению и возмущениям, медикам не нравится, что их отвлекли от выбора духов, да еще и задают вопросы, относительно времени приема пациентов.

Ролик вызвал негодование у пользователей сети и об этом инциденте сразу же узнали в региональном министерстве здравоохранения.

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Мать больного ребенка не дождалась приема и решила узнать, чем так долго заняты педиатры [видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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