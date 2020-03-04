«Проблем не будет, я отвечаю»: дагестанская свадьба закончилась 25 протоколами и потасовкой с полицией

«Проблем не будет, я отвечаю» — после этой фразы свадьба сына бывшего главы одного из районов Дагестана пошла наперекосяк. Всё закончилось кордоном на дороге, потасовкой с полицией и 25 протоколами. Сейчас следователи собирают материал для возбуждения уголовных дел по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным полиции, свадьба была назначена на уникальный день — 29 февраля. Среди гостей был популярный дагестанский блогер. «Комсомолке» удалось выяснить, что это Мухаммад Хабиб — известный поборник традиционных национальных ценностей. И свадьбу он решил закатить «по-дагестански», с размахом. Участникам кортежа приказал снять номера и гнать, что есть мочи, наплевав на все правила. И, в случае чего, обещал решить любые проблемы.

Кортеж проезжает мимо шокированных полицейских.

Вот только стражи порядка об этом не знали. После того, как кортеж, наплевав на требования полицейских и отчаянные взмахи жезлов, промчался мимо поста ГИБДД, стражи порядка запросили помощь. И через пару десятков километров нарушители наткнулись на заградительный кордон.

Началось самое «жаркое». Участники свадьбы высыпали из машин и стали буквально атаковать сотрудников полиции, пытаясь объяснить, кто они и почему останавливать таких людей нельзя.

Потасовка с полицией.

— Как выяснилось, свадьба была сына экс-главы района, поэтому возмущение было абсолютно искренним. А негодующий на видео мужчина, как оказалось, широко известный в узких кругах блогер. Причины его «безудержного гнева» стали очевидны, когда выяснилось, что он пообещал, что «проблем не будет, я отвечаю». А проблемы все же возникли, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

На всех нарушителей дружно составили протоколы о нарушении правил дорожного движения. А судьбу дебоширов: блогера и ещё одного особо ярого участника кортежа, будут решать в Следственном комитете.

Известный дагестанский блогер Мухаммад Хабиб нападает на сотрудника ГИБДД.

— После всех событий блогер принёс извинения сотруднику полиции. Объяснился, что не знал о том, что его действия попадают под статьи Уголовного кодекса. На данный момент сотрудниками следственного управления СКР по Республике Дагестан ведётся сбор материала для возбуждения уголовных дел по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти», — резюмировала собеседница «КП».

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