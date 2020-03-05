Первые медали: расписание трансляций 5 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020

Расписание трансляций 5 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 включает в себя две дисциплины. В борьбу за награды вступят танцевальные дуэты, ритм-танец начнется в 14:15 мск. Нашу сборную представят Диана Дэвис - Глеб Смолкин (21-й стартовый номер, примерное время начала проката 16:22), Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный (№27, 17:07), Арина Ушакова - Максим Некрасов (№28, 17:13).

А пары разыграют медали. Начало произвольной программы в 19:30. По итогам короткой программы наших фигуристам не было равных. Лидируют Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (73,71 балла). 5 марта они появятся на льду последними около 20:59.

Короткая программа Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов - лидеры после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

Следом за ними расположились Ксения Ахантьева - Валерий Колесов (70,44). Их стартовый номер в произвольной программе - 15 (20:51).

Ксения Ахантьева - Валерий Колесов. Короткая программа на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Ксения Ахантьева и Валерий Колесов идут вторыми после коротких прокатов на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

Всего 0,18 балла им уступили, оторвавшись от четвертого места сразу на семь баллов, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев. Им предстоит выступать 13-ми в 20:30.

Короткая программа Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Юлия Артемьева и Михаил Назарычев показали третий результат по итогам первого дня соревнований на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

В прямом эфире посмотреть второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 можно будет на сайте Первого канала.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Свои короткие программы уже представили юноши. Лучший результат показал японец Юма Кагияма (85,82 балла), россиянин Андрей Мозалев стал вторым (84,31), тройку лидеров замыкает представитель США Эндрю Торгашев (81,50). Имена победителей станут известны вечером 6 марта после произвольной программы. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 продлится до 8 марта.