Валиева, Лью или сюрприз: расписание трансляций 6 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020

В пятницу на таллинском льду будут жарко - в борьбу вступают девушки, а юноши разыграют медали. «КП» публикует расписание трансляций 6 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, старт-листы и результаты первых дней турнира.

Короткая программа у девушек начнется в 11:45 мск. В соревнованиях примут участие 48 фигуристок, поэтому выступления завершатся после шести вечера. Россиянки Дарья Усачева, Майя Хромых и Камила Валиева попали в 6 и 7 разминки, их стартовые номера 31, 33, 38. 41-й номер получила давняя соперница наших девушек Алиса Лью из США. Точное время выхода фигуристок на лед смотрите по ссылке.

Юноши начнут представлять свои произвольные программы с 19:15.

Короткая программа Юмы Кагиямы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Юма Кагияма стал лучшим по итогам коротких прокатов на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

Имя нового чемпиона мира станет известно ближе к 23 часам. После короткой программы лидирует японец Юма Кагияма (85,82 балла).

Короткая программа Андрея Мозалева на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Андрей Мозалев стал вторым по итогам коротких прокатов на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 среди юниоров в Таллине

Вторым идет россиянин Андрей Мозалев (84,31).

Короткая программа Эндрю Торгашева на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Американец Эндрю Торгашев стал третьим по итогам коротких прокатов на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

Третьим стал американец Эндрю Торгашев (81,50).

Короткая программа Ильи Яблокова на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Ильи Яблоков на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине после короткой программы занимает 7 строчку

Два других наших фигуриста Илья Яблоков и Петр Гуменник заняли 7 и 9 места (77.53 и 76.07 балла).

Короткая программа Петра Гуменника на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020.Петр Гуменник показал 9-й результат в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине

Обе дисциплины в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 продлится до 8 марта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если не считать показательные выступления, то чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине уже завершился для спортивных пар - они разыграли комплекты наград вечером 5 марта. Россияне никого не пустили на пьедестал - золото у Аполлинарии Панфиловой - Дмитрия Рылова (195,96 балла), серебро у Ксении Ахантьевой - Валерия Колесова (174,85), бронза у Юлии Артемьевой - Михаила Назарычева (171,18).

Победители в танцах на льду станут известны 7 марта. После ритм-танца тройка лидеров выглядит следующим образом: Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный (70,03 балла, Россия), Мария Казакова - Георгий Ревия (69,98, Грузия), Эйвонли Нгуен - Вадим Колесник (68,27, США). Два других наших дуэта Арина Ушакова - Максим Некрасов и Диана Дэвис - Глеб Смолкин заняли четвертое и пятое места (66,97 и 66,53 балла).