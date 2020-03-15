Глава UFC: «Бой Хабиб — Фергюсон состоится при любых раскладах»

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится вне зависимости от условий и распространения коронавируса. На данный момент уже известно, что его не удастся провести на базе UFC в Лас-Вегасе, однако любые препятствия будут преодолены, обещает Уайт.

С президентом UFC поговорил спортивный журналист ESPN Бретт Окамото, видео беседы размещено в его Twitter.

— Я в этом бизнесе больше 20 лет, мы постоянно работаем над тем, чтобы находить места проведения боёв. Сейчас ситуацию можно назвать экстраординарной, но речи о том, чтобы прекратить бои не идёт. Это касается и главного боя. Бой Хабиб — Фергюсон состоится при любых раскладах. Сейчас под вопросом место проведения, но у меня есть две арены, на которые мы рассчитываем и будем выбирать из них. В том числе, это арена в Неваде, — заявил Уайт.

Бой Хабиба и Фергюсона срывался уже четырежды, каждый раз причиной для отмены служили травмы или плохое самочувствие бойцов. Дважды непредвиденное случалось с Нурмагомедовым, дважды здоровье подводило американца. На этот раз об отмене заговорили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состояться на UFC 249. Местом проведения была выбрана арена в Бруклине, Нью-Йорк.

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