«Кормила грудью и солнечным светом»: веганку, замучившую дочь до комы, не лишили родительских прав

Светлана Кондрашкина кормила дочь грудью и солнечным светом, считая, что для счастья и здоровья в полтора года больше ничего не нужно. Женщину не беспокоило, что в этом возрасте малышка-дочь весит жалкие 6 килограммов — вдвое меньше нормы. «Она у меня просто худенькая», — отвечала 46-летняя мама на все вопросы.

Потом была экстренная госпитализация, девочку вопреки воле Светланы увезли в больницу. Чем и спасли — у ребёнка была страшная анемия, после переливания крови девочка попала в реанимацию. Малышку спасли, но спасли с большим трудом.

Конечно, органы опеки не могли оставить ситуацию вот так. На маму подали в суд. Светлана была в глубочайшем шоке, ведь, на самом деле, женщина совершенно искренне и безмерно любит дочь. И сегодня Кисловодский суд принял самое мягкое из возможных решение — маму-веганку, несмотря на все ошибки, не стали лишать родительских прав.

Светлана Кондрашкина не понимает, что диеты могли убить её любимую дочь.

— Она ограничена в правах на полгода. Это время ей дано для того, чтобы она пересмотрела свой подход к питанию ребёнка. Если она сможет изменить свою точку зрения и понять, что её система кормления чуть не убила дитя, ей вернут все права, — сообщает пресс-служба суда.

Соцслужбы города действительно заботились о ребёнке. О Кондрашкиных знали, соцработники приходили не с пустыми руками — приносили продукты и предлагали помощь. Но женщина была твёрдо уверена, что не делает дочери ничего плохого.

То же продолжилось и в больнице. По словам заместителя главврача детской больницы Кисловодска Ирины Серёгиной, после госпитализации Светлана наотрез отказывалась от необходимого лечения. Медики, видя, что мать не хочет зла девочке, но просто не понимает серьёзности ситуации, предлагали все возможные пути решения проблемы. Пока состояние не ухудшилось и не пришлось спасать малышку силой.

"Я пыталась её уговорить на лечение, но тщетно" заместитель главврача детской больницы Кисловодска Ирина Серёгина.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

Сейчас ребёнок находится на восстановительном лечении, девочка постепенно набирает недостающие килограммы. Однако очень скучает по маме, которую всем сердцем любит.

Напомним, что помимо лишения прав Светлане Кондрашкиной может грозить уголовная ответственность. МВД расследует уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если вину матери-вегана признают, ей может грозить до 3 лет колонии.

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Стремление к гармонии с миром — это, конечно, здорово, но только пока благие намерения не начинают убивать твоих детей. Но далеко не все готовы поступиться принципами и бросить все силы на спасение чада. Даже если ему грозит реанимация и смерть. Об этом лишний раз напоминает душераздирающая история, произошедшая в Кисловодске (подробности).