2020-03-19T17:09:35+03:00
Общество

Участница «Холостяка» из Дагестана разоблачила шоу

Фанаты разочаровались в передаче [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Сапият 26 лет, работает врачомСапият 26 лет, работает врачом
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Участница нового сезона «Холостяка» из Дагестана Сапият Ахмедова разоблачила шоу, появившись в ролике, который из официального выпуска монтажеры вырезали.

«Фишка» шоу — разговор с девушками тет а тет, где они делятся со зрителем своими наблюдениями и переживаниями. Сапият в последней серии после церемонии вручения розы заплакала перед камерой, потому что завидный жених — звездный стоматолог Антон Криворотов, проявил внимание к одной из участниц. Но появился ролик, где видно: все было не так. Девушку заставили это проговорить на камеру:

Участница "Холостяка" из Дагестана раскрыла тайну шоу.

Видим, что несколько раз Ахмедова пробует повторить текст, но срывается на смех. Сапият снова и снова старается правдоподобно расстроиться из-за того, что Криворотов лежал на кровати с другой участницей и чесал ей спину. Нужные эмоции красотка показала, только насмеявшись до слез.

Сапият ведет свой аккаунт с тысячами подписчиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сапият ведет свой аккаунт с тысячами подписчиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ролик, разоблачающий «кухню» шоу, расстроил и даже разозлил фанатов:

- Это зачем показывают, чтобы ещё раз мы убедились, что все по сценарию? - негодуют телезрительницы. - Ей сказали, что надо говорить?! А нам показали, что она плакала!

Сапият Ахмедова, напомним, родом из Избербаша. По профессии — врач. Связанный с ней скандал учинили земляки, которые посчитали ее участие в шоу откровенным наплевательством на традиции.

- Позор Дагестана. Побрить ей голову надо, - писали в сети жители республики.

В ответ девушка ответила, что любит и родной Дагестан и ненавидящих ее «хейтеров».

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26-летняя врач Сапият Ахмедова «позорит народ», считают в республике [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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