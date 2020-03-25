Глава Ставрополья объяснил, почему тесты на коронавирус могут лгать

Глава Ставропольского края пояснил ситуацию с тестами на COVID-19, поступившими сегодня из новосибирской клиники «Вектор». Стали известны результаты 10 из 11 подозреваемых на коронавирус, контактировавших с «доктором-зло» Санниковой. У одного обнаружили вирус, у 9 – нет.

Местные жители озадачились вопросом – почему? Губернатор Владимир Владимиров ответил:

- Экспресс-тестирование может «отозваться» не только на коронавирус, но и на признаки присутствия других, «привычных» вирусных заболеваний, которые большой опасности для окружающих не представляют, - написал глава Ставрополья у себя в соцсетях. - Точный итог показывает уже глубокое исследование пробы в центре «Вектор» в Новосибирске. Это высочайшего уровня лаборатория, в мире таких очень мало. И именно заключение ее специалистов позволяет с полной уверенностью расставить все точки.

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Губернатор отметил, что и лично считает необходимым «подстраховываться вдвойне», когда дело касается здоровья людей.

На 25 марта в крае на карантине находятся 293 человека. На контроле – все, кто вернулись в Ставропольский край из неблагоприятных по обстановке с COVID-19 регионов и стран.

«Нулевой пациент» Ирина Санникова остается в реанимации в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя, оборудованной в госпиталь. Там же в изоляции находятся 11 контактировавших с ней пациентов, 9 из которых при наличие отрицательного теста все равно остаются под наблюдением врачей.

Против уже бывшего, с недавних пор, главного инфекциониста края Санниковой ведется расследование по уголовному делу. Ей вменяют статьи «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей», по которым грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, врач с 6 по 9 марта отдыхала в Испании, покинув Россию без предупреждения руководства. Вернувшись, она неделю вела пары в ВУЗе, ходила на мероприятие в Минздрав СК, выполняла свои обязанности на кафедре – жила в привычном режиме, проигнорировав 14-дневную самоизоляцию. Только 17 марта ее приняли в больнице, куда она пришла с жалобой на температуру.

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