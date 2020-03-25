«Обещали закопать в ближайшем лесу»: «счастливого» раба спасли в Дагестане

Как отказаться от помощи, когда ты живёшь на Казанском вокзале без средств к существованию? Как отказаться от сделки, когда тебя обещают закопать в ближайшей лесополосе при первом неверном движении? Стандартные схемы вербовщиков будущих рабов работают просто и безотказно: сначала подарить надежду отчаявшемуся, а после, грубой силой, получить от человека всё, что необходимо.

На эту удочку попался 29-летний уроженец Татарстана Марсель Имаев. Он приехал из родной республики в столицу на заработки. Мечта о лучшей жизни разбилась, работу и жильё в кратчайшие сроки мужчина найти не смог. Пришлось жить на том самом Казанском вокзале, где его и нашли вербовщики.

— Схема здесь простая и стандартная. Сначала тебе говорят, что поедешь на заработки в Ставропольский край. Обещают неплохие деньги и проживание, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в движении против рабства «Альтернатива». — Наш глава намеренно попадался на эту удочку, мы не понаслышке знаем, что дальше выбора тебе просто не оставляют. Только по дороге ты узнаёшь, что едешь совсем не туда, куда тебе обещали. А в Дагестан. Здесь, сначала, тебе повторяют те же условия, успокаивают.

«Кавказские пленники»: как становятся рабами на Северном Кавказе 00:00 00:00

В Махачкале вербовщика с ценным «товаром» встречали. Двое мужчин отвезли Марселя в Новокаякент, заставили работать в теплице, выращивать помидоры под градом оскорблений и угроз.

— Условия просты: первый месяц работаешь бесплатно, отбиваешь затраты на дорогу. После этого по 15-20 тысяч, плюс обеспечение сигаретами и всем необходимым. Конечно же, деньги обещают только на словах — опираясь на нашу практику, подозреваем, Марселю не собирались ничего платить. Покинуть «работу» по словам вербовщиков, нельзя раньше, чем через три месяца. За отказ или побег обещали закопать в ближайшем лесу, — объясняют в «Альтернативе».

Но Марсель в буквальном смысле оказался одним из самых «счастливых» рабов. Мужчина быстро понял, что платить здесь не будут, а убить могут с удивительной лёгкостью. Решил бежать.

— Спустя три недели рабства, мужчина сбежал. Чудо, что его не смогли вернуть обратно. И потрясающе, что встретившийся по дороге полицейский не остался равнодушным к рассказу беглого раба. Нам известны ситуации, когда стражи порядка бездействовали и даже помогали хозяевам кошар. Вопреки этому, страж порядка помог Марселю вернуть силой отобранный паспорт и отправил его в Махачкалу, где беглеца уже ждали дежурные. Они помогли мужчине вернуться в Москву. Здесь Марселя подхватили наши сотрудники и помогли с возвращением домой, — резюмировали в «Альтернативе».

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