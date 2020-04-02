Коронавирус в Осетии, новости на 2 апреля 2020 года: число больных возросло вдвое

Коронавирус в Осетии, новости на 2 апреля 2020 года: количество больных увеличилось до четырех. До вчерашнего дня их было двое, их состояние оценивали как удовлетворительное. Новые данные разместили представители оперативного штаба на официальном сайте.

По состоянию на 2 апреля в Северной Осетии четыре больных. Первый анализ еще одной пациентки показал положительный результат, ее материалы отправили в Москву для повторного исследования. Сейчас женщину изолировали в больнице, ее окружение выявили и самоизолировали.

Обновление на 14 часов. Как стало известно корреспондентам "КП - Северный Кавказ", все четыре больных - родственники. Они жители Беслана.

Карта распространения COVID-2019 в СКФО. Данные на 2 апреля: стопкоронавирус.рфФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

548 человек на вынужденной самоизоляции, еще 552 - пробыли дома положенный срок.- У всех взят материал для исследования проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, - цитирует Минздрав Северной Осетии заместителя руководителя Роспотребнадзора по РСО-Алании Зарему Каболову.

С 31 марта в Северной Осетии действует режим полной самоизоляции, соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров. Жителям запрещено без необходимости выходить на улицу. За соблюдением режима следят правоохранительные органы.

- Любые меры безопасности, в том числе проводимая санитарная обработка общественных мест могут лишь снизить скорость распространения вируса. Наиболее надежный способ защититься – оставаться дома, - сказал Битаров.

Вячеслав Битаров. Обращение к жителям Северной Осетии.

На базе КБСП формируют рабочую группу специалистов по разным направлениям во главе с анестезиологом-реаниматологом Роландом Биченовым. По вопросам коронавируса врачи из Северной Осетии сотрудничают с коллегами из Краснодара, опыт которых "признан самым удачным по России", передает Битаров.