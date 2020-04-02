2020-04-02T19:56:17+03:00
Общество

"Будешь улицы мести": Кадыров жестко наказал известного бизнесмена за застолье во время карантина

Предпринимателю предрекли судьбу парня, который убирал улицы в автобусе за кинутую бутылку [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: кадры роликовФото: кадры роликов
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Рамзан Кадыров публично отчитал чеченского предпринимателя из села Гехи, который нарушил карантин, устроив пышное застолье с семьей. Видео с пиршества снимало окружение бизнесмена, позже они попали в сеть.

Так, самым интересным роликом стали тот, на котором бизнесмен очередью стреляет из охолощенного пистолета. Все происходит на улице, стол накрыт на шесть персон, а рядом - шампура.

Нарушивший карантин предприниматель стреляет из пистолета.Видео: соцсети

В другом ролике, который и вызвал гнев у власти Чечни, известный предприниматель с бокалом вина говорит тост. Через слово мужчина упоминает Аллаха и заканчивает утверждением "Будь проклят тот, кто запрещает нам пить".

"Да будут прокляты те, кто запрещает нам пить".Видео: соцсети

Из-за этих слов сельскому бизнесмену пришлось встретиться с Рамзаном Кадыровым. В Чечне уже долго ищут чеченцев, живущих не по заветам ислама и нарушающих правила чеченского народа. Дело курирует депутат Государственной Думы Адам Делимханов, полномочия ему передал глава республики.

- Если ещё раз нечто подобное повторится и ты устроишь подобную выходку, то тебя ждёт такая же судьба, как Турпала Хасиева [бросил в человека бутылку, в качестве наказания мел улицы - прим.ред.]. Но работу ты будешь выполнять совершенное другую, более унизительную, чем была у него, - перевел житель Чечни видео со встречи Кадырова с предпринимателем.

На самом деле, мужчину может ждать наказание более страшное - уголовное. По словам Рамзана Кадырова, у предпринимателя в ходе обыска нашли много оружия. Откуда оно у него - выяснят правоохранительные органы.

Напомним, с 5 апреля Кадыров вводит в Чечне режим полной изоляции. Политик закрыл границы и запретил любые передвижения внутри республики.

- Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане! Готов пожертвовать собой, умереть за свой народ, чтобы они жили, - сказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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