2020-04-06T20:32:42+03:00
Общество

Губернатор Владимир Владимиров об открытии бизнеса в Ставрополе: «Ряд организаций может возобновить работу»

Приводим список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Владимир Владимиров открыл часть бизнеса на СтавропольеВладимир Владимиров открыл часть бизнеса на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля

00:00
00:00

— Текущую ситуацию по коронавирусу мы оцениваем как стабильную и контролируемую. В связи с этим, как и обещал, мы рассмотрели вопрос введения послаблений для бизнеса. Ряд организаций может возобновить работу, — заявил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, в первую очередь возобновит работу завод «Сигнал». На его базе будет налажено производство компонентов для аппаратов ИВЛ, необходимых в кризисный период.

Кроме того, в список исключений внесены следующие категории.

Губернатор Ставрополья о послаблении режима самоизоляции.Губернатор Ставропольского края заявил о возможных послаблениях ограничительных мер на Ставрополье

1. Смогут возобновить работу строительные и проектные организации. Также смогут работать производители и поставщики стройматериалов и оборудования для строительства. То же касается и организаций, занимающихся ремонтом и строительством автодорог.

2. Вторая категория — предприятия и ИП, специализирующиеся на техобслуживании и ремонте транспортных средств, продажей запчастей и расходных материалов для них. Кроме того, предприятия, производящие технику для весенне-полевых работ.

3. Третья категория — производители лекарств и медтехники, аптеки и бизнес, занимающийся производством изделий для борьбы с коронавирусом.

4. Кроме того, смогут работать все предприятия жизнеобеспечения. Это химчисткии прачечные, салоны оптики и полиграфические компании, охранные предприятия и курьерские фирмы, ремонт бытовой техники и автомойки. А также компании занимающиеся телекоммуникациями, почтовой связью, а также салоны сотовой связи.

5. В окончании списка указано, что могут работать рассчётно-кассовые центры, адвокатские бюро и Нотариальная палата Ставропольского края.

Губернатор пообещал, что список будет расширяться в случае улучшения эпидситуации. Кроме того, население края может выйти из самоизоляции раньше 30 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено. Однако пока здоровье людей остаётся на первом месте.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 6 апреля 2020 года: заразились еще 9 человек

Коронавирус в Ставрополе, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 нашли еще у 9 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом у себя в соцсети (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вводит новые меры поддержки малого бизнеса
В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса
Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт
В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19
На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу
На Ставрополье началось массовое производство масок
На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей
В Ставрополе рассказали о возможных послаблениях ограничительных мер режима самоизоляции
В Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса
Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане
В Ставрополе ремонтируют дорогу на улице Железнодорожной
На Ставрополье электрички перешли на новый режим работы
На Ставрополье выпустили на свободу фазанов и куропаток
На КМВ продавцы магазина придумали необычный способ защиты от коронавируса
На Ставрополье больницы бесплатно получили 5 тысяч бутылок минеральной воды
В Ставрополе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
«Чемпионат пройдёт без Хабиба»: президент UFC подтвердил отмену боя Нурмагомедов — Фергюосн
В Пятигорске имбирь и лимон раздают бесплатно
На Ставрополье рассказали о запасе товаров первой необходимости
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 2358 пациентов
На Ставрополье открыли горячую линию для предпринимателей
Рецидивиста, судимого за пьяное вождение, поймали после ДТП в Ставрополе
На Ставрополье пожилых людей обеспечат масками
Во Владикавказе двое заболевших коронавирусом находятся в реанимации
В Ставрополе рассказали, зачем нужен договор на вывоз мусора
В Кисловодске сократили количество маршруток и такси
На Ставрополье до 13 апреля закрываются все МФЦ