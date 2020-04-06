Губернатор Владимир Владимиров об открытии бизнеса в Ставрополе: «Ряд организаций может возобновить работу»

Губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

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— Текущую ситуацию по коронавирусу мы оцениваем как стабильную и контролируемую. В связи с этим, как и обещал, мы рассмотрели вопрос введения послаблений для бизнеса. Ряд организаций может возобновить работу, — заявил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, в первую очередь возобновит работу завод «Сигнал». На его базе будет налажено производство компонентов для аппаратов ИВЛ, необходимых в кризисный период.

Кроме того, в список исключений внесены следующие категории.

Губернатор Ставрополья о послаблении режима самоизоляции.Губернатор Ставропольского края заявил о возможных послаблениях ограничительных мер на Ставрополье

1. Смогут возобновить работу строительные и проектные организации. Также смогут работать производители и поставщики стройматериалов и оборудования для строительства. То же касается и организаций, занимающихся ремонтом и строительством автодорог.

2. Вторая категория — предприятия и ИП, специализирующиеся на техобслуживании и ремонте транспортных средств, продажей запчастей и расходных материалов для них. Кроме того, предприятия, производящие технику для весенне-полевых работ.

3. Третья категория — производители лекарств и медтехники, аптеки и бизнес, занимающийся производством изделий для борьбы с коронавирусом.

4. Кроме того, смогут работать все предприятия жизнеобеспечения. Это химчисткии прачечные, салоны оптики и полиграфические компании, охранные предприятия и курьерские фирмы, ремонт бытовой техники и автомойки. А также компании занимающиеся телекоммуникациями, почтовой связью, а также салоны сотовой связи.

5. В окончании списка указано, что могут работать рассчётно-кассовые центры, адвокатские бюро и Нотариальная палата Ставропольского края.

Губернатор пообещал, что список будет расширяться в случае улучшения эпидситуации. Кроме того, население края может выйти из самоизоляции раньше 30 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено. Однако пока здоровье людей остаётся на первом месте.

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