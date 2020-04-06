Коронавирус в Ставрополе, новости на 6 апреля 2020 года: зараженным готовят вторую больницу

Коронавирус в Ставрополе, новости на 6 апреля 2020 года: в крае готовят вторую больницу для больных инфекцией. Количество пациентов остается прежним - шесть человек. Еще пятеро выздоровели и были выписаны из госпиталя. Состояние оставшихся зараженных оценивают как удовлетворительное.

По сообщению губернатора Владимира Владимирова, по результатам экспресс-тестов случаи заболевания нашли в пяти уголках края: в Андроповском и Кировском районах, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. Материалы пациентов с подозрением на COVID-2019 отправили в Москву для второго исследования.

Министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров сообщил, что больницу №2 в краевой столице готовят для приема больных коронавирусом. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами:

- Мы продолжаем готовить лечебные учреждения и дополнительные койки. И готовимся к любому развитию событий. Вы видели, как развивались события в Европе, я надеюсь, что мы этого не допустим [...] Больницу №2 в Ставрополе готовят на случай возможного поступления пациентов с коронавирусом.

Ранее в ведомстве проинформировали журналистов, что на Ставрополье готовят 1321 инфекционную койку в 12 больницах региона.

- Они расположены на территориях Георгиевска, Изобильного, Минеральных Вод, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, села Кочубеевского, Петровского городского округа и Предгорного района, - говорится в сообщении.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Как уверяет Мажаров, ситуация с людьми, отправленными на карантин, постепенно улучшается. По состоянию на 5 апреля 1,7 тысяч человек самоизолировались по приезде из-за рубежа. Несмотря на закрытие российских границ, сотрудники Минздрава и правоохранительных органов не прекращают отслеживать прибытие местных жителей в Ставрополь и Минеральные Воды.

Напомним, что в субботу Владимиров продлил "нерабочую неделю" до 30 апреля. По его словам, в течение нескольких дней власти решат, какие послабления ввести в режим всеобщей самоизоляции. Возможно, некоторым бизнесменам разрешат возобновить работу их предприятий.

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