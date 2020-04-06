На Ставрополье с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек
На сегодняшний день в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек. Их анализ показал предварительно положительный результат. Биоматериалы отправлены на подтверждение, информирует пресс-служба Минздрава Ставрополья.
Кроме того, около 1,5 тысячи человек, вернувшихся из-за границы и регионов с высокой заболеваемостью, а также имевших контакты с заболевшими, находятся в самоизоляции на дому.
Снято с медицинского наблюдения 2358 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что COVID-19 нашли еще у 9 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом у себя в соцсети:
- Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, - написал глава региона.
Таким образом, на 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19, пять из которых завершились выздоровлением. Оставшиеся пациенты остаются на лечении в госпитале и находятся в стабильном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU