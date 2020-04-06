На Ставрополье с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T11:14:41+03:00

На 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19, пять из которых завершились выздоровлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На сегодняшний день в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек. Их анализ показал предварительно положительный результат. Биоматериалы отправлены на подтверждение, информирует пресс-служба Минздрава Ставрополья.

Кроме того, около 1,5 тысячи человек, вернувшихся из-за границы и регионов с высокой заболеваемостью, а также имевших контакты с заболевшими, находятся в самоизоляции на дому.

Снято с медицинского наблюдения 2358 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что COVID-19 нашли еще у 9 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом у себя в соцсети:

- Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, - написал глава региона.

Таким образом, на 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19, пять из которых завершились выздоровлением. Оставшиеся пациенты остаются на лечении в госпитале и находятся в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU