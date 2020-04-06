«Если есть вопросы, почему не позвонили»: Кадыров ответил на критику Мишустина

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику премьер-министра Михаила Мишустина по поводу закрытия границ. Напомним, премьер раскритиковал регионы, закрывшие административные границы. По его словам, подобные полномочия есть лишь у федерального центра.

Чеченский лидер настаивает, что фактически граница не закрыта. А все принимаемые меры законны и необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

— О закрытии границ речи не шло. Мы не мешаем проезду транзитного транспорта, перевозкам продовольствия, медикаментов, оборудования. Принятые меры не могут негативно отразиться на логистике. И если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили? Ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России — никто не поинтересовался! — заявил Рамзан Кадыров в соцсетях.

Глава Чечни уверен, что принимаемые им меры обеспечат максимальную защиту жителей. И настаивает, что регион стал одним из флагманов в борьбе с распространением инфекции.

— Мы думали, что наоборот одними из первых принимаем важные и необходимые решения. Народ полностью поддерживает наши действия и они дают реальные результаты. У нас подготовлено значительно больше больничных коек, медицинского оборудования, стартовали санитарно-эпидемиологические мероприятия. Ситуация полностью под контролем, — сообщил чеченский лидер.

Более того, Кадыров выразил серьёзное недовольство безответственным отношением к грозящей опасности. Политик подчеркнул, что в некоторых случаях не хватает данных для работы с очагами заражения. Так, в автобусе «Москва — Дербент» ехал больной человек. После тестирования подтвердился коронавирус. Но найти список пассажиров оказалось практически непосильной задачей.

— Мы понимаем, что подобные явления ставят под угрозу жителей Чечни, Дагестана, других регионов страны. Ради спасения жизни можно сидеть в изоляции и две недели, и два месяца. Люди в колониях живут годами и не умирают. Мы должны идти на любые жёсткие меры. И мы в Чечне стремимся не допустить завоза инфекции, как и переезда больных в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это делать это совместно, принимать решения оперативно, действовать в режиме ручного управления. А не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга, — заявил Кадыров.

В окончание своего заявления чеченский лидер уверил: людей без прописки в Чечню впускать не будут, и тому есть причины. По его словам, после подобного инцидента «десятки заболели, одна женщина умерла». Поэтому, ради безопасности жителей региона, въезд в республику временно ограничен.

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