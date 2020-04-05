"Кого надо побью дубинкой и отправлю в подвал": Кадыров поощрил полицейских, пнувших нарушителя карантина

Рамзан Кадыров прокомментировал в прямом эфире скандальное видео из Чечни, на котором люди в форме пинают нарушителя карантина. По его словам, полицейские сделали молодому человеку три предупреждения, а тот обругал их матом. Утихомирить нарушителя режима самоизоляции удалось только силой, рассказал лидер республики в прямом эфире в Instagram.

- Пацана ударили за то, что его третий раз предупредили, а он начал материться. И началось обсуждение. Все молчат, что тысячи сотрудников правоохранительных органов следят за порядком и безопасностью в Чеченской Республике, - жалуется Кадыров. - Советую нашим недругам оставить нас. Я пойду на все!

В Чечне пинают нарушителя карантина.Видео: соцсети

Кадыров сказал, что поощрит полицейских, которые ударили нарушителя карантина. По его словам, он готов "бить дубинками, сажать в тюрьмы и подвал", чтобы защитить свой народ.

- В Дагестане пишут: "Вы же мусульмане, почему позволяете такое?" Мне лучше одного человека ударить, чем тысячу - похоронить. [Тем более я не хочу], чтобы похороны проходили не по нашему обычаю. Я принимаю жесткие меры: кого надо буду бить дубинками, кого-то посажу в тюрьму или подвал. Но защищу народ! - заявил Кадыров.

Глава Чечни признался, что ожидал большего от пользователей интернета, когда попал в сеть. Думал, что там сидят умные люди, но со временем разочаровался.

- Чем чаще я сижу в интернете, тем сильнее убеждаюсь, что там сидят люди без идеи. Эти люди без мозгов работают только пальцами - не умом. Не верят, что болезнь есть! Она есть, не поддавайтесь панике.

Кадыров дал оценку поступку полицейских.Видео: kadyrov._95

Во время этого же прямого эфира, который вели с совещания дополнительного координационного совета по противодействию коронавирусу, Кадыров заявил, что закроет границы Чечни с Дагестаном. Причиной стала четвертая стадия распространения коронавируса в соседнем регионе - "бесконтрольный этап", когда источник заражения почти невозможно установить.

Руководитель республики поинтересовался, какая стадия в Чечне. На этот вопрос нет точного ответа, заявил глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.

- Мы точно знаем, что не четвертая. Мы можем отслеживать все источники заражения, - сказал чиновник.

По состоянию на 5 апреля 2020 года в Чечне 15 заболевших коронавирусом. Один человек погиб, выздоровевших пока нет. Около 40 пациентов с подозрением на COVID-2019 ожидает результаты тестов из Москвы.

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