Коронавирус в Чечне, новости на 5 апреля 2020 года: количество заражённых выросло до 15 человек

Коронавирус в Чечне, новости на утро 5 апреля 2020 года: в республике зафиксировано ещё 3 случая заражения коронавирусом. Число пациентов с COVID-19 выросло до 15 человек. Один из них скончался. Выздоровевших пока нет.

По последним данным Роспотребнадзора в Чеченской Республике продолжает расти число заражённых коронавирусной инфекцией. 4 апреля стало известно о 3 новых пациентах. Ещё как минимум 25 человек ждут результатов от референс-центра в Москве.

Состояние большинства больных стабильное. Ухудшения зафиксированы у двух пожилых жителей — 61 и 83 лет. Единственная скончавшаяся пациентка также была в преклонном возрасте. Ей было 83 года.

В регионе действуют суровые меры ограничения передвижения жителей. Путешествовать в Чечню не стоит — сегодня последний день перед закрытием административной границы. Рамзан Кадыров призвал всех желающих чеченцев вернуться в регион до понедельника. Кроме того, введено ограничение выход из дома после 20:00 и до 8 утра.

Мифы об избиении полипропиленовыми палками за нарушение режима самоизоляции развеял сам Рамзан Кадыров. Однако призвал жителей неукоснительно соблюдать ограничения, чтобы спасти родных, близких и весь народ от эпидемии. Двиз чеченского лидера в последнее время — «Убить коронавирус». Ради этого он, по собственным словам, готов пойти даже на нарушение закона.

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