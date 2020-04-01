Коронавирус в Чечне, новости на 1 апреля 2020 года: ещё один человек заражён COVID-19

Коронавирус в Чечне, новости на 1 апреля 2020 года: зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных выросло до 10 человек. В регионе приняты самые кардинальные меры по сдерживанию распространения инфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, среди 440 новых инфицированных на 1 апреля есть житель Чеченской Республики. Таким образом число заболевших в регионе увеличивается до 10 человек.

Безлюдная Чечня из-за коронавируса - видео.

При этом в регионе принимаются все необходимые жёсткие меры по пресечению распространения болезни. К патрулированию улиц республики привлечено больше 3 тысяч сотрудников Росгвардии, обеспечивающих соблюдение карантина. Чеченский лидер Рамзан Кадыров подчеркнул, что силовые методы регулирования не используются, отреагировав на видео «джедаев» с полипропиленовыми палками, которые по заверениям пользователей соцсетей и рядя СМИ «карали» нарушителей.

— На карантине и самоизоляции находится порядка 12 тысяч человек, — писал Рамзан Кадыров вечером 31 марта, — за минувшие сутки к ним прибавилось ещё порядка 1200 жителей. Наш лозунг — «Убить коронавирус!».

В Чечне полицейские с трубами останавливают машины во время карантина.

Для его воплощения в жизнь чеченский лидер распорядился отменить все рейсы в Чечню, кроме единственного самолёта из Москвы, на въезде в республику ведутся проверки. Все жители находятся в домашней изоляции, открыты лишь продуктовые магазины и аптеки.

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