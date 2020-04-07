Первый заболевший коронавирусом в КЧР: медики выявили сразу три случая

Первых заболевших коронавирусом в КЧР лечат на дому. По состоянию на 7 апреля в республике трое инфицированных, еще один человек ждет подтверждения диагноза. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба. Ранее о зараженных рассказывал Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

Как уверяет глава Карачаево-Черкесии, два пациента завезли коронавирус в регион из других субъектов страны. Они же заразили третьего - контактировавшего с ними. Пациенты чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно.

- Сейчас они находятся на самоизоляции дома, к ним приставлены врачи, которые осуществляют контроль за их состоянием. Весь круг контактировавших с ними людей выявлен. Пока что их тесты дают отрицательные результаты, - заявил Темрезов в видеообращении.

Еще один пациент с подозрением на коронавирус сдал анализы для второго (контрольного) исследования. Его результаты пришли еще в понедельник, вскоре их должны объявить.

Накануне Темрезов вместе с республиканским министром здравоохранения Казимом Шамановым и руководителем Роспотребнадзора Сергеем Бескакотовым осмотрел резервный госпиталь в Черкесске. Туда планируют размещать больных коронавирусом.

Режим самоизоляции в республике продлен.