Расстрелян из автомата: кровная месть, ждавшая 30 лет, совершена в Ингушетии

Вечером 7 апреля в маленьком селе Сурхахи прозвучала автоматная очередь. В спину возвращавшемуся домой Мурату Нальгиеву попали несколько пуль. Ранения оказались смертельными. 58-летний мужчина скончался в больнице.

По сведениям источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, основной версией следствия является убийство из кровной мести. В пресс-службе следственного управления СКР по Ингушетии это подтвердили.

— Кровная месть как один из мотивов рассматривается. Вы понимаете, сейчас проверяются все версии. Что касается отношения к этому происшествию семьи Муцольговых? Не могу ответить. Все обстоятельства преступления будут установлены позже, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Зураб Героев.

История кровной вражды началась 30 лет назад, в начале 90-х годов. Началась с мелкой аварии на мосту в том самом селе Сурхахи. Погибший Мурат Нальгиев случайно задел машину Джабраила Муцольгова, сына известного богослова Усмана Муцольгова.

Богослов Усман-Мулла Муцольгов запретил родным мстить за смерть сына. Слово главы семейства блюли до его смертиФото: СОЦСЕТИ

Завязалась ссора. Нальгиева просто так не отпустили — мужчину избили представители влиятельной семьи. Мурат, который собирался улетать в Магадан, так и не поднялся на трап самолёта. А через некоторое время Джабраил Муцольгов был убит.

Тут в дело вступил влиятельный глава семьи. Усман-Мулла Муцольгов запретил родственникам мстить за смерть сына, «пока он жив». Возразить против слова отца и главы семейства никто не смел. Но, к несчастью, несколько лет назад старец скончался.

Тогда, зная о конфликте, представители общественности и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попытались решить конфликт. Но Муцольговы отказались идти на мировую. Они обвинили Нальгиевых в том, что имя убийцы до сих пор не названо. И он не понёс заслуженную законную кару. Более того, род даже не признал своей причастности к смерти Джабраила Муцольгова.

— Теперь Мурат Нальгиев убит. Конечно, вероятнее всего, его смерть непосредственно связана с историей кровной мести. Это основная версия, с которой работает следствие, — заявил источник в правоохранительных органах. — Ведётся работа по поиску убийцы.

В Следственном комитете добавили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование резонансного преступления продолжается.

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