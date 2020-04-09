Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 9 апреля 2020 года: 44 человека заражено, 47 — под подозрением

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 9 апреля 2020 года: за последние сутки в республике зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Заражённых — 44 человека, ещё 47 под подозрением. Подробности сообщает региональный Минздрав.

— Оставшиеся под подозрением получили пока лишь результат экспресс-тестирования, он положительный. Сейчас они находятся в изоляции, ждут окончательного результата тестирования. Среди всех проверенных на данный момент отрицательный результат получили лишь 6 человек, — объяснили в пресс-службе министерства.

Ещё 12 жителей находятся в реанимации. Самому молодому пациенту — 31 год. В ведомстве подчёркивают — инфекция опасна не только для стариков. Особенно беречься стоит жителям, имеющим хронические заболевания.

Власти и Минздрав подчёркивают, что в трудной ситуации необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Однако далеко не все жители придерживаются введённых руководством региона норм. В частности, многие посещают мечети, где, конечно же, трудно говорить о сохранении необходимой дистанции в 1,5-2 метра. Другие просто считают коронавирус мифом и не верят в его существование. Вероятно поэтому Дагестан стал антилидером среди регионов Северного Кавказа по количеству заражённых.

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