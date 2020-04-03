2020-04-03T15:13:40+03:00
Общество

Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: отменены свадьбы, похоронные обряды и пятничный намаз

Муфтият Дагестана выпустил рекомендации для мусульман в непростой период
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рекомендации для мусульман ДагестанаРекомендации для мусульман ДагестанаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: муфтият опубликовал ряд рекомендаций для мусульман по свадьбам и похоронам в период карантина. Духовные лидеры региона просят жителей быть предельно аккуратными, воздерживаться от рукопожатий и объятий, носить средства защиты и соблюдать все остальные меры предосторожности и личной гигиены.

— В этот непростой момент мы должны уповать на Аллаха и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Помнить, что всё, к чему сегодня призывают нас эпидемиологи – это наша первоочередная обязанность. В исламе особенное место отведено соблюдению гигиены, и чистота составляет половину имана — веры мусульманина. Делать омовение ещё чаще и как положено — очень тщательно, учитывая сегодняшние рекомендации. Ведь без положенного омовения всех частей тела даже наш намаз не засчитывается. А также не здороваться за руку, тем более, что это не является обязательным действием, — обратился к дагестанцам муфтий, шейх Ахмад Афанди.

После введения главой республики всеобщего режима домашней самоизоляции в муфтияте уточнили, что все торжественные и печальные мероприятия необходимо отменить. Это касается проведения свадеб и похоронных ритуалов — тазий. Все мечети закрыты для посещения. На время эпидемии верующим придётся отказаться даже от торжественной пятничной молитвы — джума-намаза.

— Для всех мусульман сейчас появилась необходимость приостановить посещение мечетей до отмены распоряжения главы региона, — обратился к верующим муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. — Большая просьба ко всем прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо было, как лучше было, и последовать указаниям старших и более осведомлённых. Необходимо знать, что все испытания нам ниспосланы Создателем всего сущего, и чем достойнее и покорнее мы их перенесем, тем скорее на нас снизойдёт милость и благодать Творца!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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