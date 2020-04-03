Рекомендации для мусульман в Нальчике в период карантина: безлюдные свадьбы и похороны и отмена пятничного намаза

Рекомендации для мусульман в Нальчике в период карантина: муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев обратился к верующим с наставлением и советом. Духовный лидер подчеркнул, что в непростой исторический период придётся принимать крайние меры. Среди них отказ от традиционно людных свадеб и похорон, отмена общих молитв в мечетях, в частности пятничного намаза. И соблюдение всех необходимых мер гигиены.

— Мы верующие люди понимаем, что в этом мире ничего случайного нет, и все что происходит в мире происходит только лишь по воле Всевышнего Аллаха, свят он и велик! Он сообщил нам в своем послании – священном Коране, что никогда и нигде и ни с кем ничто не случается, если это не предопределил Аллах. Ни один аят Корана, ни один хадис пророка не говорит о том, что верующий, ссылаясь на упование, должен сидеть сложа руки и ничего не делать. Ведь невозможно собрать урожай, не посеяв семена. Нельзя исцелиться от болезни не принимая лекарства, не предпринимая меры предосторожности, трудно избежать неприятностей. Нельзя достичь довольства Аллаха, не соблюдая заповедей религии, — обратился к верующим Хазраталий Дзасежев.

Муфтий подчеркнул, что критически важно следовать указаниям медиков, соблюдать карантин и оставаться дома, оберегая себя и близких от опасности. Меры элементарной гигиены также необходимы, ведь перед Всевышним каждый мусульманин должен представать чистым и светлым.

Вместе с тем, он сообщил, что меры предосторожности велят временно отменить в республике коллективные молитвы. Другие ритуалы тоже придётся проводить с оглядкой на пандемию.

— Мы, мусульмане, имеем давнюю традицию собираться во дворе усопшего для выражения соболезнования и поддержки своим присутствием находясь там от одного до трёх и более дней, родственников, друзей и коллег. Это сопровождается скоплением большого количества людей, где все здороваются, обнимаются и в течение многих часов вплотную общаются. Это идеальная среда для распространения вируса. В таком же формате проходят поминки, всякие «сорокодневки и годовщины». Не дай Аллах! В эти необычные, тревожные дни необходимо для блага людей отказаться от массовых скоплений на похоронах и свадьбах. Необходимо обезопасить и себя и людей, чтобы потом не терзать себя мыслью, что из-за тебя ближнего постигла беда. Глава рода или семьи должен обратиться к людям и постараться объяснить, что в связи с ситуацией людям лучше оставаться в своих домах и никакой обиды быть не может. Похоронные обряды нужно проводить в кругу близких родственников друзей. Мы призываем соболезновать и выражать поддержку просто словами без рукопожатий и объятий, а после долго не находясь покидать двор, — заявил муфтий Кабардино-Балкарии.

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